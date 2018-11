Nichts gesucht, viel gefunden: endlich startet die Pilzsaison

Strahlender Sonnenschein und stetig an die dreißig Grad – der Super-Sommer 2018 wird vielen wohl noch lange in guter Erinnerung bleiben. Doch was des einen Freud, ist den anderen Leid: Pilzsammler mussten sich aufgrund der angehaltenen Trockenheit in diesem Jahr besonders lang gedulden, bis die Suche nach den schmackhaften Schwammerl in den Wäldern endlich beginnen und mit prall gefüllten Körbchen enden konnte. Auch Familie Schmidt, die in Stuttgart lebt und bei Opa Thomas Wiechert in den Herbstferien zu Besuch war, staunte da nicht schlecht, als sie bei einem Spaziergang im Gördenwald plötzlich auf feinste Maronen stieß. Binnen weniger Minuten wart ein ganzer Korb gesammelt. Verarbeitet wird die Beute nun zu einer schmackhaften Pilzpfanne.