Narrentour zur Jahrtausendbrücke

Birgit Fischer

Brandenburg Die närrischen Wassersportler - ob Vereinsmitglied oder nicht - stürmen am 11. November nicht das Rathaus, sondern die Havel. Ganz egal wo und wann die sportlichen Narren einsteigen, der Treffpunkt ist am 11.11., um 11.11 Uhr unter der Jahrtausend-Brücke in Brandenburg an der Havel. Da Faschingsbeginn ist auch gern in Kostümierung.

Von dort geht es gemeinsam durch die Stadt, die Karnevalisten genießen die motorbootfreie Havel und beim Kanu-Verein Freie Wasserfahrer 1925, am Kilometer 59, erwartet sie ein heißer Grill. Dort kann man sein mitgebrachtes Grillgut selbst zubereiten. Bitte an eine Tasse denken, um sich am Glühwein zu laben. Der Brandenburger Stadtsportbund wird mit einem kleinen Infostand zum Thema Vereine in der Stadt, Kinder- und Jugendtraining, Ehrenamt und anderem Interessanten vor Ort sein. Wer von der Landseite dazukommen möchte, die Adresse der Wasserfahrer ist der Wiesenweg 5, hier befindet sich auch eine DKV-Kanustation.

Mit dieser Aktion soll auch auf die Wassersportvereine in der Stadt aufmerksam gemacht werden, die mit nicht ausreichend vorhandenen Trainer und Übungsleiter für den Trainingsbetrieb zu kämpfen haben. Der Wassersport braucht ehrenamtliche Trainer, Boote, Paddel, Skulls und Riemen, Materialwarte und Krafttrainingsgeräte, Matten, Bälle und vieles mehr. Der letzte Narr schließt 15.11 Uhr das Bootshaus zu.

An diesem Tag wird auch Geld für die Kinder und Jugendlichen der Freien Wasserfahrer gesammelt. Jeder kann spenden wie und was er möchte. Die Bankverbindung des Vereins Freie Wasserfahrer lautet bei der Mittelbrandenburgische Sparkasse: IBAN: DE47160500003627001108, Swift-Bic: WELADED1PMB, Stichwort:Narren

Die Touristischen Bootsverleiher der Stadt Brandenburg, Kathrin von Wassersport Geisler, Christiane von der Cafebar im Brückenhäuschen haben auf Anfrage, ob sie bei dieser Aktion mit im Boot sind, ohne zögern zugesagt. Sie werden den Bootsverleih-Erlös von diesem Tage für die Kanuten des Vereins Freie Wasserfahrer spenden. Auch bei Kanu FISCH, Birgit, können Boote gemietet werden.

Wer an diesem Tag einen Canadier, einen Kajak Zweier oder einen Kajak Einer ganz sicher haben möchte, bucht am besten sofort. Interessierte spenden also schon indem sie ein Boot für diesen Tag mieten bei den touristischen Anbietern:

Kanufisch 14778 Bollmannsruh, Bollmannsruh 4, Ansprechpartnerin ist Birgit Fischer unter deroder unter .

Cafebar im Brückenhäuschen auf der Jahrtausendbrücke, Ritterstraße 76, 14770 Brandenburg an der Havel, Ansprechpartnerin ist Christiane unter deroder unter .

Wassersport Geisler, Mühlendamm 1, 14776 Brandenburg an der Havel, Ansprechpartnerin Kathrin unter der , oder unter .

Wer an diesem Tag nicht dabei sein kann und trotzdem etwas für die Kinder- und Jugend-Paddler des Vereins tun möchten, kann per E-Mail Kontakt aufnehmen unter .

Für alle närrischen Wassersportfreunde der muskelbetriebenen Wasserfahrzeuge - egal ob Paddel- und Ruderboote oder Paddelbords - ist der 11. November ein Termin den man sich einschreiben sollte. Neben Pappnasen, Hüten und Faschingsoutfits sollten die Teilnehmer auf Grund der Jahreszeit nur auf kippstabile und trag- und schwimmfähige Konstruktionen setzen, die Schwimmweste sollte natürlich auf keinen Fall fehlen. Jeder aktive und passive Starter der „Narrentour“ ist in Eigenhaftung unterwegs. (bif)