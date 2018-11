Brandenburgische Kulturstiftung soll Abfindung übernehmen

Thomas Klatt

Cottbus (MOZ) Hinter den Kulissen des Staatstheaters Cottbus rumort es erneut. Diesmal geht es um die Abfindung für den früheren Generalmusikdirektor Evan Christ. Wegen Mobbing und persönlicher Beleidigungen von Mitarbeitern des Hauses war ihm zum 31. Juli 2018 gekündigt worden, wogegen er geklagt hatte. Vor wenigen Wochen nun hatte er sich mit seinem Arbeitgeber, der Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), auf einen Vergleich geeinigt. Christ erhält dem Vernehmen nach eine sechsstellige Summe, über deren Höhe auf beiden Seiten Stillschweigen vereinbart wurde. Spekulationen darüber, es würde sich um etwa 600 000 Euro handeln, weisen Insider zurück. Die Summe läge darunter. Sie kommt unter anderem dadurch zustande, weil Christ einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2024 vorweisen konnte – eine eher ungewöhnlich lange Laufzeit in der Branche.

Mit Sorge fragen sich Mitarbeiter des Staatstheaters und das Landesmuseums für moderne Kunst mit Häusern in Frankfurt und Cottbus – allesamt arbeiten sie unter dem Dach der Stiftung –, wer die Abfindung bezahlen soll. Aufkommen dafür solle die Stiftung, heißt es aus dem Kultur-Ministerium. Diese hat zwar Rücklagen gebildet. Die werden jedoch dringend gebraucht für Tariferhöhungen und Investitionen im künstlerisch-technischen Bereich. Gerade im Landesmuseum in Frankfurt, jüngstes Kind der Stiftung, wird das Geld für weitere konzeptionelle Entwicklungen benötigt. Hat doch das Museum naturgemäß weniger Einnahmen als seine große Schwester, das Cottbuser Vierspartentheater.

In Frankfurt ist man sich des Problems wohl bewusst. Der Stadtverordnete Michael Möckel (CDU), Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadtverordnetenversammlung, sitzt auch im Stiftungsrat. Er glaubt nicht, dass der Stiftung auf diese Weise Geld entzogen wird. Das könne sich Potsdam, wo im nächsten Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, nicht leisten. Die Kultur in der Fläche dürfe nicht geschwächt werden, so Möckel. Der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke (Linke), seit seiner Wahl ebenfalls Stiftungsratsmitglied, habe das Problem erkannt. Öffentlich äußern möchte er sich vorerst dazu nicht. Er wolle das erst bei der nächsten Stiftungsratssitzung Ende November diskutieren, teilt sein Sprecher Uwe Meier mit. Zumal Museumsdirektorin Ulrike Kremeier im Urlaub ist.

Ministeriumssprecher Stephan Breiding versucht zu beruhigen: „Im aktuellen Haushaltsjahr wurden der Brandenburgischen Kulturstiftung öffentliche Zuwendungen aus Landes-, Kommunalen- und Mitteln des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes in Höhe von 22 765 600 Euro zur Verfügung gestellt“. Im nächsten Jahr werden es noch zwei Millionen Euro mehr sein, vorbehaltlich Landtagsentscheidung zum Doppelhaushalt.

Der Theaterkrach hatte auch zum Rücktritt des Intendanten Martin Schüler zum Ende der vergangenen Spielzeit geführt und zur Kündigung des Verwaltungsdirektors Martin Roeder, von dem man sich wegen eines zerstörten Vertrauensverhältnisses trennte – mit offenem Ausgang über mögliche weitere Kosten.

Mancher wird da wohl an das Lied aus der Operette „Anatevka“, das das Staatstheater vor einigen Jahren im Spielplan hatte, erinnert: „Wenn ich einmal reich wär’...“