Gute Eigenwerbung für Museen

Simone Weber

Havelland Am jährlichen Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ griff das Optik-Industrie-Museum im Kulturzentrum das Thema „Seezeichen“ auf. An der Vorbereitung der Ausstellung war Rolf Merkel beteiligt.

Der Rathenower ist Mitglied der IG Seezeichen. Vor Jahren machte Merkel von sich reden, als er den ehemaligen, 1997 außer Betrieb genommenen Leuchtturm der Warnemünder Mittelmole Nord, an die Havel holte. Der mit Rathenower Linsentechnik ausgestattete Turm steht seit Juni 2009 im Havelarm am Optikpark. Er kennt sich aus in der Materie.

Neben den Leuchttürmen weiß Rolf Merkel auch von so genannten Feuerschiffen an der deutschen Küste, wie in der Elbemündung. Auch diese stellen Seezeichen dar. Feuerschiffe weisen den sicheren Weg in den Hafen. Am 19. April 1988 wurde die „Elbe 1 – Bürgermeister Oswald“ als letztes bemanntes Feuerschiff außer Dienst gestellt und durch ein unbemanntes, fernüberwacht gesteuertes Schiff ersetzt. Als Leihgabe des Lübeckers Christoph Rüdiger steht die „Elbe 1“ nun als Modell im Maßstab 1:100 in einer Vitrine des Optik-Industrie-Museums. Merkel führte am Sonntag zahlreiche interessierte Besucher durch die Ausstellung.

Derweil führten im Clubraum des Kulturzentrums zwei Dokumentarfilme in die Geschichte der Feuerschiffe ein. Ein „Wochenschau“-Beitrag aus dem Jahr 1951 schilderte die Arbeit und das Leben der Matrosen an Bord. Im zweiten Beitrag gab der Kapitän aus Anlass der Außerdienststellung des letzten bemannten Feuerschiffs einen Einblick in die Technik einer 172-jährigen Ära.

An der 14. Auflage des „Feuer und Flamme“-Aktionstags beteiligten sich insgesamt 63 Museen bzw. museale Einrichtungen in fünf Landkreisen sowie in der Stadt Brandenburg an der Havel. Im westlichen Landkreis Havelland standen der Großderschauer Kolonistenhof, das Spielzeugmuseum in Kleßen, der Schwedenturm in Wagenitz sowie das „Lady Agnes“ genannte Flugzeug in Stölln im Mittelpunkt. Auch das in Milow ansässige Naturparkzentrum hieß die „Feuer und Flamme“-Gäste bei freiem Eintritt willkommen. „Meine Freundin und ich haben im Internet gezielt Angebote zum Aktionstag in unserer Umgebung gesucht. Die drei Museen, die sich in unserer Heimatstadt Brandenburg/Havel beteiligen, kennen wir schon. So haben wir unseren Ausflug heute in der Rohrweberei Pritzerbe begonnen“, erzählte Charlotte Reschke, die sodann nach Milow weiter gefahren war. „Im Naturparkzentrum sind wir auch das erste Mal. In den Ausstellungsräumen gibt es viel zum Anfassen. Die Mitmachangebote zum Entdecken und Mitraten, nicht nur für Kinder, sind toll. Wir haben viel Neues dazugelernt.“