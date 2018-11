Unbekannte spähen Amazon-Daten per E-Mail aus

Claudia Duda

Liebenthal (MOZ) Die E-Mail sah völlig harmlos aus: Ein 65-jähriger Mann aus Liebenthal sollte angeblich beim Online-Händler Amazon seine Kontodaten bestätigen. Er handelte gutgläubig, sandte Ende Oktober die Mail mit seinen Daten zurück. Jetzt stellte er in seiner Liste der Bestellungen fest, dass er angeblich Waren im Wert von mehr als 1500 Euro geordert haben soll. Er hatte jedoch nichts bestellt. Deshalb erstattete der Liebenthaler am Donnerstag bei der Polizei eine Anzeige. Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld erklärte, war die Bestellung zwar als storniert gekennzeichnet, aber der Lieferort war mit einer Adresse in Lettland angegeben.

„Bei dem Sachverhalt handelt es sich um Ausspähen von Daten“, erklärte Stefan Rannefeld. Bei den Angaben, die der Mann preisgegeben hatte, handelte es sich um Daten der Kreditkarte. Ob der 65-Jährige tatsächlich einen Schaden erlitten hat, muss noch geprüft werden.

Diese Art des Betruges komme immer häufiger vor, bestätigte Rannefeld. Online-Händler holen jedoch per Mail keinen Daten ein. Er empfiehlt bei E-Mails, in denen nach Daten gefragt wird, den Händler zu kontaktieren, um sich zu vergewissern. Einkäufe und Daten sollten nur direkt über die App abgewickelt werden. Außerdem sollten Betroffene durchaus Anzeige erstatten, auch wenn kein Schaden entstanden ist, nur dann könne die Polizei den Kriminellen auf die Spur kommen.