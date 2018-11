Rocker bleiben in Haft - Mordprozess geht ins fünfte Jahr

dpa

Berlin (dpa) Das Tuscheln und Feixen der angeklagten Rocker in ihren Sicherheitsboxen aus Panzerglas wird weniger: Der bislang größte Rocker-Prozess der Bundeshauptstadt geht mit schlechten Nachrichten für vier der zehn Angeklagten in das fünfte Jahr. „Ihre Anträge auf Entlassung aus der Untersuchungshaft wurden abgelehnt“, bestätigte Gerichtssprecher Raphael Neef am Donnerstag.

Die mutmaßlichen Mörder wurden bereits an 244 Tagen in den stark gesicherten Saal 500 des Berliner Landgerichts geführt. Inzwischen sind 279 Zeugen in der Verhandlung wegen tödlicher Schüsse auf einen 26-Jährigen in einem Wettbüro befragt worden. Die Angeklagten gaben sich oft äußerlich wenig interessiert, mittlerweile scheinen einige Mitglieder der Hells Angels allerdings unruhig zu werden.

Am 244. Tag bricht überraschend ein 36-Jähriger sein Schweigen. „Wir sind jetzt fast am Ende einer langen Hauptverhandlung“, erklärt er über seine Verteidiger. Doch seine Erwartung, „dass das Gericht den richtigen Sachverhalt erkennen wird“, sei bisher enttäuscht worden. Die Rocker seien in das Wettbüro gefahren, „um eine Ansage zu machen“ - es sei kein Mord verübt worden. „Es ging darum, ihn klein zu machen, zu erniedrigen - und je nach Reaktion auch zu schlagen“, bemerkt der Mann mit Blick auf das Opfer. Es habe keinen Tötungsplan gegeben.

Ähnlich fällt die Erklärung eines 35-Jährigen zehn Prozesstage zuvor aus. Sie hätten Tahir Ö., dem später Getöteten, eine „Ansage“ machen wollen, weil er sich schlecht über die Hells Angels geäußert habe. „Wenn ich eine Ansage mache, baue ich mich vor jemanden auf, drücke den Rücken durch und frage, wo das Problem liegt.“ Als plötzlich Schüsse fielen, sei bei ihm Panik ausgebrochen. Später habe er erfahren, dass einer von ihnen habe schießen müssen, weil Ö. eine Waffe gezogen hätte.

Die Staatsanwaltschaft geht dagegen von gemeinschaftlichem Mord aus, den der Angeklagte Kadir P. angeordnet haben soll. Der 34-Jährige gilt als Boss. Er und seine Rocker-Brüder hätten sich rächen wollen für eine Schlägerei vor einer Diskothek im Oktober 2013, bei der ein Hells Angel verletzt worden sei. Sie hätten „die Ehre“ der Gruppierung wiederherstellen und „Macht demonstrieren“ wollen.

Am 10. Januar 2014 waren 13 teils vermummte Männer hintereinander in das Wettspiel-Café im Stadtteil Reinickendorf gestürmt. Der Mann an der Spitze hielt eine Pistole in der Hand. Im Hinterzimmer feuerte er auf den 26-jährigen Tahir Ö. und tötete ihn mit sechs Kugeln. Der Anschlag vor laufenden Überwachungskameras dauerte nur 25 Sekunden.

Mit elf Angeklagten begann die Verhandlung am 4. November 2014, inzwischen sitzen noch zehn Männer auf der Anklagebank. Fünf von ihnen haben sich geäußert und den Mordvorwurf zurückgewiesen. Die Kosten des Prozesses werden auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Gegen den elften Angeklagten läuft nach gesundheitlichen Problemen des Mannes eine gesonderte Verhandlung.

Weitere Mitbeschuldigte sollen im Ausland untergetaucht sein. Einer von ihnen meldete sich kürzlich aus der Türkei. Über seinen Berliner Verteidiger ließ er ausrichten, dass er nicht bereit sei, zu einer Zeugenaussage nach Deutschland zu kommen. Deshalb ist ein Novum für das Berliner Kriminalgericht angedacht: Nun soll versucht werden, den Mann via Skype zu befragen. Außerdem soll ein Rechtshilfeersuchen an die türkischen Behörden gestellt werden, wie aus Kreisen Prozessbeteiligter verlautet.

Für Aufsehen sorgte der Prozess im vergangenen Sommer: Das Gericht hielt in einem rechtlichen Hinweis fest, Beamte des Landeskriminalamtes Berlin hätten vor der Tat gewusst, dass so ein Anschlag passieren könnte. Sie hätten aber bewusst zwingend gebotene Gegenmaßnahmen nicht ergriffen. Die Staatsanwaltschaft leitete daraufhin gegen drei Beamte ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags durch Unterlassen ein.

Nach dem rechtlichen Hinweis war die Hoffnung groß, dass noch in diesem Jahr mit den Plädoyers begonnen werden könnte. Doch noch ist kein Ende in Sicht: Bis April 2019 sind 36 weitere Prozesstage terminiert.