dpa

Berlin (dpa) Mehr als 100 Straftaten gegen Schwule und Lesben hat die Berliner Polizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres registriert. Darunter waren 30 Gewaltdelikte und 75 sonstige Taten. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach am Freitag bei einer Veranstaltung des Bündnisses gegen Homophobie sowie des Lesben- und Schwulenverbandes von einem Thema, „das wir sehr ernst nehmen“.

Die Zahlen der ersten drei Quartale liegen unter denen des Vorjahreszeitraums (139), sind aber laut Polizei nicht vergleichbar, weil noch nicht alle Taten in der Statistik enthalten sind. Trotz des Zwischenstandes gehe man nicht von einem Rückgang aus, sondern „leider von einem Anstieg“ der Straftaten. Das könne an mehr Anzeigen liegen oder an tatsächlich mehr Taten.