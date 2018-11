Wenn das Leben aus den Fugen gerät

Silvia Passow

Falkensee Wer eine Lebensberatung, Beratung in Konfliktsituationen in der Familie oder der Partnerschaft sucht, muss einen langen Atem haben und die Leistung zumeist selbst bezahlen. Die Ehe- und Lebensberatung des Diakonievereins im Kirchenkreis Falkensee e.V. kann eine Alternative sein, denn sie bietet kostenlose Beratungen an. Möglich ist das durch ein Team aus vier engagierten Ehe-, Familien-, und Lebensberatern.

Was kann eine Lebensberatung bewirken? Wie kann die Familiensitzung den häuslichen Frieden wieder herstellen? Wie schnell kommt ein Termin zustande und in welchen Lebenslagen kann das Team helfen? Die Mitarbeiter der Ehe- und Lebensberatung der Diakonie Falkensee gewähren Einblick in ihre Arbeit.

Für alle Fälle ein Ansprechpartner/in

Da war dieser Mann, schwere Familiensituation, alleinstehend, die Eltern schwer erkrankt, die Pflege des Elternpaares nahm immer mehr Zeit und Kraft in Anspruch. Berufliche Unzufriedenheit, Pläne, dies zu ändern hatte er wohl, die Energie floss derweil in andere Richtungen ab. Lebenslustig, reisehungrig - früher mal ein unkomplizierter Weltenbummler, den nun der Kummer zerfraß. Nach drei Gesprächen hatte er Klarheit, konnte sein Leben neu ausrichten und positiv und mit Lebensbejahung dem Alltag begegnen.

Es sind solche und ähnliche Situationen, in denen Heike Benzin, Pfarrerin mit Fortbildung im Schwerpunkt Lebensberatung, Unterstützung gewähren kann. Zuhören und reflektieren - nicht selten empfinden die Hilfesuchenden bereits Entlastung, wenn sie einfach nur mal frei reden können.

Der jugendliche Sohn einer mehrköpfigen Familie hatte Probleme. „Nicht nur er hat ein Problem, den Rest der Familie betrifft das ebenso, wenn sich ein Mitglied der familiären Gemeinschaft unwohl fühlt“, sagt Karl Multhoff. Multhoff blickt auf ein Leben im Dienst der Mitmenschen zurück. Der Sozial-Pädagoge und Psychotherapeut hat Fachweiterbildungen in Kinder- und Jugendtherapie absolviert, ebenso wie in der Familientherapie. Er blickt auf viele Berufsjahre zurück und kann sich aus seinem reichen Fundus an Erfahrungen bedienen.„Es steht nicht nur eine Person im Mittelpunkt“, sagt er, weshalb er zu den Sitzungen immer die komplette Familie einlädt.

Christiane Möller ist seit 2015 in der Beratungsstelle aktiv und leitet diese. Die Sozialarbeiterin ist in Potsdam tätig und hat sich vor einigen Jahren zur Ehe,- Familien- und Lebensberaterin ausbilden lassen. Ihr Beruf gab den Ausschlag, Konflikte lösen kennt sie. Die für sie spannende Frage lautete: Wo kommen sie her?

Unkomplizierte Hilfe

Ruft ein Klient an und schildert die Notlage, berät das Team zunächst, wer von ihnen mit seinen speziellen Fähigkeiten die beste Hilfe leisten kann. Vier Berater sitzen in den Räumen der Finkenkruger Kirche. Die Vierte im Bunde ist Diplom-Pädagogin, Ehe- und Familienberaterin und Supervisorin. Erst nach der Absprache der Berater kann der Termin vereinbart werden. Etwa zwei Wochen braucht es vom Anruf zur ersten Beratung. „Der Berater selbst ruft nach dem ersten Kontakt so schnell wie möglich zurück“, sagt Möller.

Ebenfalls im Team werden alle Fälle besprochen, im Bedarfsfall kann der Berater/in wechseln. Beratung, Konflikte auflösen, Denkanstöße geben und verhandeln - alles auf neutralen Boden. Die Paartherapie wird am häufigsten nachgefragt. „Wenn Trennungsgedanken da sind“, sagt Möller. „Nicht mehr geredet, sondern nur noch gestritten wird.“ Viele Probleme bei Paaren haben, laut Möller, ganz ähnliche Ursachen: die Wertschätzung geht verloren. „Das wird gar nicht immer von den Paaren bemerkt, das geht schleichend“, sagt Möller.

Der Wunsch, den Partner zu verändern, kann Probleme mit sich führen. Anfangs liebenswerte Eigenschaften können, wenn die rosaroten den alltagsgrauen Wolken weichen, zur Belastungsprobe werden. Möller rät Paaren, sich gemeinsame Zeit einzuplanen, so als würde man für eine dritte Person die Stunden reservieren.

Ein Klassiker sei das Thema Haushaltsführung, sagt Möller. Wenn es hier eine Veränderung im Gefüge gibt, die Ehefrau zum Beispiel mit dem neuen Job mehr Geld oder einen anderen gesellschaftlichen Status erhält, kann das zu Problemen führen. „Die Gleichberechtigung ist für manche Männer noch immer ein schwieriges Thema. Sie ziehen sich dann zurück“, sagt Multhoff. „Frauen fällt es oft schwer, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern“, ergänzt Möller.

Neben dem neutralen Boden ist die eigene Neutralität wichtig. „Wenn ich merke, ich verstehe den einen mehr oder besser, dann bin ich im Ungleichgewicht, dann gebe ich den Fall ab“, so Christiane Möller. Menschen, die sie kennt, berät sie ebenfalls nicht. Hier bindet sie lieber die Kollegen ein.

Rat & Hilfe im Diakonieverein

„Nein, wer hier Rat sucht, muss nicht Mitglied der Kirche sein“, bestätigt Möller. Die christliche Verbundenheit sei da, in der Beratung spiegele sich das, laut Möller, aber nicht wieder. Die Beratung in der evangelischen Beratungsstelle ist kostenlos. Eine Aufwandsentschädigung auf Spendenbasis wird gern angenommen. Wie viele Sitzungen notwendig sind, entscheidet letztendlich der Ratsuchende selbst. In vielen Fällen reichen ein bis drei Besuche, manchmal sind es auch deutlich mehr.

Kontakt: Diakonieverein im Kirchenkreis Falkensee e.V. unter 033234T2800048. Weitere Informationen auf www.diakonieverein-falkensee.de.