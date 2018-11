SPD-Größen ziehen sich zurück

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Der jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende Udo Buchholz (67) zieht sich aus dem Stadtparlament zurück. Er wird zur Wahl im Mai 2019 nicht mehr antreten, teilte er am Donnerstag mit. Selbiges gilt auch für den 57-jährigen Detlef Krebs, der sich ebenfalls aus der Stadtpolitik zurückziehen will. Noch im Juni hatte Buchholz dem SPD-Ortsvorsitzenden Patrick Krüger (30) mitgeteilt, dass er bis zur Wahl seine Funktionen „in allen Facetten ausüben will“. Das hat sich nun geändert. Obwohl die SPD ihre Liste zur Kommunalwahl erst Ende Januar beschließen will, gilt Krügers Spitzenkandidatur als ausgemachte Sache. Daher soll, so kündigten es beide am Donnerstag an, der Wechsel bereits zum 1. Februar 2019 vollzogen werden. Buchholz macht den Weg an die Spitze der Fraktion für Patrick Krüger frei. Der hat im kommenden Jahr viel vor: Neben der Spitzenkandidatur fürs Stadtparlament strebt er auch das Direktmandat für den hiesigen Wahlkreis zur Landtagswahl an.