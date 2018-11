McDonald’s in Eberswalde schließt

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Der McDonald’s in der Rathauspassage schließt zum Ende des Jahres. Das bestätigt Centermanagerin Jana Timm-Retzlaff auf Nachfrage der Märkischen Oderzeitung. Am 29. Dezember wird das Schnellrestaurant mit den goldenen Bögen zum letzten Mal an gewohnter Stelle öffnen. Konkrete Pläne für einen Nachfolger in den Räumen gebe es noch nicht, allerdings den Wunsch, wieder jemanden aus dem Bereich Gastronomie dafür zu begeistern. Die Suche läuft. Ein nahtloser Übergang sei allerdings nicht zu erwarten, da ein neuer Mieter etwas Zeit benötigt, um die Räume mitzugestalten.

Einen Umbau nach neuem McDonald’s-Konzept soll auch der Betreiber in der Rathauspassage vorgehabt haben, hätte diesen aber aus Platzgründen nicht durchführen können. Das Restaurant sei dafür zu klein und das der Grund des nahenden Auszugs der Franchise-Kette, die bereits seit Eröffnung der Rathauspassage 1996 im Gebäude ist.

McDonald’s in Finowfurt hingegen bleibt weiterhin bestehen, erfährt die Märkische Oderzeitung auf Nachfrage in der Filiale. Allerdings werden sich die Räume verändern. Ende Mai nächsten Jahres seien in Finowfurt Umbauarbeiten geplant.

Derzeit ist gibt es in Deutschland knapp 1500 McDonald’s-Restaurants. Das erste eröffnete 1971 in München. Die McDonald’s Corporation gilt als umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt und fuhr im vergangenen Geschäftsjahr 5,4 Milliarden US-Dollar an Gewinn ein. Weltweit ist die Marke mit 37 000 Filialen in 120 Ländern vertreten. Mehr als ein Drittel befinden sich in den USA.