Easyjet will Gepäck in Berlin schneller abfertigen

dpa

Berlin (dpa) Easyjet wünscht sich als größter Kunde der Berliner Flughäfen dort eine schnellere Gepäckabfertigung.

In Tegel und Schönefeld könnte nach dem Vorbild auf dem Flughafen London-Gatwick eine automatische Anlage installiert werden, sagte Easjet-Europachef Thomas Haagensen der Deutschen Presse-Agentur. Easyjet sei darüber mit der Flughafengesellschaft im Gespräch. Bei der Anlage geben die Passagiere Koffer oder Tasche an einem Automaten ab. Mitarbeiter stehen in der Nähe bereit, um zu helfen. Das System ist laut Haagensen effizienter als der herkömmliche Check-in an Schaltern. In derselben Zeit könnten mehr Passagiere abgefertigt werden.