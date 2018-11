Vorsitz bei Elbe-Konferenz von Brandenburg an Hamburg übergeben

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg hat den Vorsitz bei der Elbe-Konferenz an Hamburg übergeben. Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) übergab am Freitag den Staffelstab in Potsdam symbolisch an den Hamburger Umweltstaatsrat Michael Pollmann, wie das Ministerium mitteilte. Der dreijährige Vorsitz endet turnusgemäß zum Jahresende.

Ein Schwerpunkt in der Brandenburger Zeit war nach Angaben des Ministeriums, die Vereinbarungen der Elbe-Minister aus dem November 2015 zum Hochwasserschutz mit Leben zu füllen. Dazu wurde ein neues, gemeinsames Wasserstands-Vorhersagesystem geschaffen, das auch die untere Havel und die Saale umfasst.

Im Dezember stehen nun eine neue Bewertung von Hochwasserrisiken und die Bestimmung von Risikogebieten an. Dabei sollen auch die jüngsten Hochwasser ausgewertet werden. Die Daten soll Deutschland dann an die Europäische Kommission übergeben.

Die 1100 Kilometer lange Elbe entspringt in Tschechien und mündet in der Nordsee. Anrainer sind Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.