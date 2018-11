Glienicke stellt erstes E-Auto in Dienst

Elektrisch mobil

In den Verwaltungen der S-Bahn-Gemeinden findet eine teilweise Umstellung auf Elektromobilität bereits statt.

■ Hohen Neuendorf hat vier E-Tankstellen, und zwar je eine an den S-Bahnhöfen Bergfelde, Borgsdorf und Hohen Neuendorf sowie eine hinter dem Rathaus. Zwei Elektro-Pkw stehen als Dienstwagen und ein E-Kleintransporter für den Friedhof zur Verfügung. Ein weiteres E-Auto soll noch dieses Jahr folgen. Zwei Elektroräder sind im Rathaus und im Bauamt im Einsatz. Die Stadt hat acht Dienstautos: vier am Bauamt, drei am Rathaus und eins am Ordnungsamt.

■ In Birkenwerder wird die bisher einzige öffentliche Elektrotankstelle von der Firma Eltav betrieben. Von den drei Dienstwagen der Verwaltung ist noch keines elektrisch, die Anschaffung eines E-Autos ist aber in Planung. Auch weitere Stromtankstellen für dieAllgemeinheit soll es geben.

■ Im Mühlenbecker Land ist eines von drei Dienstfahrzeugen der Verwaltung ein E-Auto. Der Fuhrpark der Gemeindearbeiter ist noch nicht elektrisch, esgibt ein Dienstrad, das aber mit reiner Muskelkraft betrieben wird. Bei EON in Mühlenbeck gibt es eine Stromtankstelle, und eine weitere Säule ist in Schildow bei der Zahnarztpraxis Kmiotek zu finden. ⇥(hw)