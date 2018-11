Kulturkreis putzt Stolpersteine

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Der Geschichtskreis und die AG „Brot und Salz“ des Kulturkreises Hohen Neuendorf putzen anlässlich des Jahrestages der Pogromnacht die Stolpersteine in den Stadtteilen.

Sie erinnern an jüdische Einwohner, die zur Zeit des Nationalsozialismus deportiert und ermordet worden sind. Jeder, der möchte, kann bei der Gedenkaktion dabei sein, mitmachen oder einfach nur zuhören. Denn die Mitglieder werden während des Putzens einiges über den Leidensweg der einzelnen Personen berichten, kündigt Petra Schmidt vom Geschichtskreis an.

Der Jahrestag der Reichspogromnacht jährt sich am Freitag, 9. November, zum 80. Mal. Erster Treffpunkt ist um 14 Uhr der Fasanenweg 9 in Borgsdorf, wo der Stolperstein für den Anwalt Curt Eckstein in die Erde eingelassen ist. Um 15 Uhr geht es weiter an der Hohen Neuendorfer Erdmannstraße 4 zum Stein vor dem ehemaligen Wohnhaus von Hermann Jacks. An Familie Rosenthal wird um 15.30 Am Damaschkeplatz in Hohen Neuendorf erinnert. Um 16 Uhr sind die Kulturkreismitglieder an der Birkenwerderstraße 4 am einstigen Wohnort von Ernestine und Georg Jacks. Abschließend gibt es um 16.30 eine Zusammenkunft in der Remise, Karl-Marx-Straße 24.