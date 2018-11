Züchter stellen 300 Rassetiere aus

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) So schnell gingen den vier Preisrichtern am Donnerstag die Rassetiere nicht aus. Für die heute beginnende Ausstellung des Kremmener Kleintierzuchtvereins mussten sie 300 Tiere begutachten: Zehn Gänse, 30 Zwerghühner, 39 Enten, 53 große Hühner, 78 Kaninchen und 90 Tauben.

„Das ist schon ordentlich“, sagte Zuchtwart Wilfried Nagel. Im Jubiläumsjahr 2017, als der Verein sein 90-jähriges Bestehen feierte, waren es 100 Tiere weniger. Die wegen der Vogelgrippe geltende Stallpflicht machte den Züchtern zu schaffen. Die Lage hat sich wieder entspannt. Nagel hofft auf viele Besucher an den drei Ausstellungstagen. Vor dem Eingang wird ein kleiner Streichelzoo aufgebaut, um eventuelle Ängste vor Tieren zu nehmen. Am heutigen Freitag ist die Vereinsschau von 14 bis 17 Uhr in der Eventscheune zu sehen. Am Sonnabend laden die Zuchtfreunde von 9 bis 17 Uhr, am Sonntag von 9 bis 15 Uhr ein. Der Eintritt kostet für Erwachsene einen Euro, Kinder ab zwölf Jahren zahlen die Hälfte. Den Kaffee gibt es für 50 Cent.