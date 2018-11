Neues Fahrzeug für die Jugendarbeit in Oberkrämer

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) In diesem Jahr wurde die Konzeption der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde Oberkrämer angepasst und erweitert. Im Gespräch mit Jugendkoordinatorin Silvia Hinze und Hauptamtsleiter Ronny Rücker wird deutlich, warum.

Fünf Jugendclubs gibt es in der Gemeinde. „Unser Anspruch ist es, mindestens zweimal in der Woche geöffnet zu haben“, sagt Silvia Hinze. „In der Regel schaffen wir dreimal pro Woche.“ Die Hennigsdorferin ist seit Juli 2017 bei der Gemeinde angestellt. Vor ihr übte Marlies Arian mehr als 20 Jahre die 1996 neu geschaffene Funktion aus.

Die Gemeinde beschäftigt neben Silvia Hinze drei Jugendsozialarbeiter in Teilzeit. Davon arbeiten zwei als Schulsozialarbeiter in der Bötzower Grundschule sowie in der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. Laut Konzeption verbringen sie 20 Prozent ihrer Arbeitszeit in den Clubs, die restliche Zeit in der jeweiligen Schule. Hinzu kommen vier Jugendbetreuer auf 450-Euro-Basis. Erst sie stellen die Öffnungszeiten der Clubs sicher. Diese Stellen sind deshalb ebenfalls neu in der Konzeption verankert.

Meist sind die Betreuer keine Fachkräfte, sondern Quereinsteiger. Eine Stelle ist laut Ronny Rücker momentan noch unbesetzt. Eine erste Ausschreibung blieb erfolglos. „Wichtig ist, dass sie Interesse an der Arbeit mit Kindern haben“, so Rücker. Das können pensionierte Lehrer sein, Handwerker, Biologen oder Köche, die ihre Erfahrungen mit einbringen wollen.

Das Angebot der Clubs – seit 2014 in Trägerschaft der Gemeinde – ist vielfältig: In Schwante gibt es ein Musikzimmer, in Vehlefanz ein Computerkabinett, in Bärenklau wird viel gekocht, in Bötzow und Eichstädt gebastelt. Zielgruppe der Jugendarbeit sind rund 1 700 Kinder und junge Erwachsene zwischen zehn und 27 Jahren, die in der Gemeinde leben. Bis zu 60 Zehn- bis 16-Jährige nutzen das Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Nicht nur die Vernetzung in sozialen Netzwerken soll laut neuer Konzeption vertieft werden, auch die weniger virtuelle Verbindung der Clubs steht im Fokus. „Zur Verbesserung der Mobilität wird ein Fahrzeug angeschafft“, so Ronny Rücker. „Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr starten.“ Die Mittel – insgesamt rund 30 000 Euro – sind im aktuellen Haushalt von 2018 eingestellt.

Silvia Hinze hätte vorige Woche ein Fahrzeug gebrauchen können. Mit 20 Kindern ist sie in die Oranienburger Turm-Erlebniscity gefahren. „Wir waren privat mit fünf Autos unterwegs“, sagt sie. Zu Club-Feiern wie Fasching könnte ein Transporter den Kindern als Shuttle dienen. Auch der Besuch des Weihnachtsmarktes der Kremmener Jugend wäre möglich. Bei Schließzeiten eines Jugendtreffs könnte die Beförderung in einen zu der Zeit geöffneten Club erfolgen. „Im Feriencamp in Neuendorf haben wir uns selbst versorgt und mussten täglich einkaufen fahren“, nennt Hinze ein weiteres Argument für die Anschaffung. Ferner könne mit dem Auto – ein Kleinbus werde es laut Rücker wohl nicht – der Transport zu Netzwerkveranstaltungen der Jugendarbeit Oberhavel und zu Beratungs- und Hilfsangeboten sichergestellt werden.

Weitere, größere Investitionen gebe es in nächster Zeit nicht, so Rücker. Alle Clubs seien gut ausgestattet. Laut Silvia Hinze gibt es ebenfalls keine offenen Wünsche, auch unter den Jugendlichen nicht.