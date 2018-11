Sanierung der Stadtsporthalle geplant

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) In die Haushaltsberatungen für 2019 geht die Stadtverwaltung mit einer Finanzierungslücke von knapp drei Millionen Euro. Trotz dieses geplanten Fehlbetrags will sich Hennigsdorf einiges leisten: Fast zwölf Millionen Euro sind für Investitionen geplant.

Ob der größte Brocken davon, nämlich vier Millionen Euro, aber überhaupt benötigt wird, zweifelte auch Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Donnerstag an. Mit dem Geld sollen Ankauf und Vermarktung von Bombardier-Flächen finanziert werden. Allerdings steht es in den Sternen, ob sich das Unternehmen 2019 überhaupt zum Verkauf von Flächen durchringen wird.

Gute Nachrichten gibt es für die Autofahrer: Im kommenden Jahr wird es auf den Straßen, für die die Stadt verantwortlich ist, keine größeren Baustellen geben. Sanierungen sind in diesem Bereich nicht geplant.

Im Fokus stehen vielmehr Schulen und Kitas. So wird eine knappe halbe Million in den begonnenen Umbau der alten Regenbogenschule zum Hort gesteckt. Die Grundschule Nord soll einen kleinen Anbau als Speiseraum bekommen, zudem erhält sie einen Fahrstuhl. Die Kinder der Kita Schmetterling können sich auf eine neue Sportanlage freuen.

An einer Reihe städtischer Schulen sind für das nächste Jahr Arbeiten an den Fassaden geplant. Das betrifft die Biber-Grundschule ebenso wie die Grundschule Nord und das Lessinghaus der Diesterweg-Oberschule. Außerdem soll der Sportplatz der Fontane-Grundschule saniert werden.

Bestandteil des neuen Haushalts ist auch ein Bekenntnis zur in die Jahre gekommenen Stadtsporthalle an der Spandauer Allee. „Die Halle ist für die Vereine wichtig“, begründet der Bürgermeister die Planungs- und Baukosten von 2,6 Millionen Euro. Sollten die Planungen früher als gedacht vorliegen, werden die für 2020 geplanten Sanierungsarbeiten schon im kommenden Jahr ausgeschrieben.

Ähnlich soll mit dem Großprojekt Fontanestraße verfahren werden. 2019 werden die Planungen fortgesetzt. Um möglichst früh in 2020 mit dem Umbau starten zu können, will man sich auch hierbei die Chance offenhalten, die Ausschreibungen 2019 auf den Weg bringen zu können. Das aber ist nur möglich, wenn im Haushaltsplan eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung vermerkt ist.

Die SPD hat sich – wenige Stunden, nachdem der Bürgermeister den Haushaltsentwurf vorgestellt hatte – mit eigenen Vorschlägen zu Wort gemeldet. Als „kleines Highlight“ verkündete Buchholz den Bau eines Radparkturms. Bislang hatte die Stadt keine Notwendigkeit für ein Fahrradparkhaus gesehen. Die SPD möchte nun eine Art Hochhaus für Fahrräder. Die Fahrräder können dabei in eine Art Fahrstuhl gestellt werden, mittels Chipkarte wird der Drahtesel dann automatisch an den reservierten Platz im Turm transportiert. Trotz Nachfrage wollte niemand von der SPD sagen, wo das Projekt umgesetzt werden soll. „Irgendwo nahe am Bahnhof“, war das Konkreteste, das sich Patrick Krüger entlocken ließ. Die Planung dafür soll 2019 erfolgen, der Bau dürfte sich noch etwas hinziehen. Man hofft auf Fördermittel.