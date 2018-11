OWG will Altenpflegeheim selbst betreiben

Abgesteckt: Das Baufeld für das neue Altenpflegeheim auf dem Grundstück der Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) an der Walther-Bothe-Straße 59 in der Weißen Stadt ist markiert. Die Leitungsarbeiten haben dieser Tage begonnen. © Foto: Friedhelm Brennecke

U-förmig: Das Bauschild verrät, wie der OWG-Gebäudekomplex an der Walther-Bothe-Straße 59 einmal aussehen soll. © Foto: Friedhelm Brennecke

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mehr als 100 Plätze wird es haben und pflegebedürftigen Mitgliedern der Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft (OWG) ein Zuhause bieten – das Altenpflegeheim an der Walther-Bothe-Straße. Ende 2020 soll es seiner Bestimmung übergeben werden.

„Wir sehen noch einen großen Bedarf für eine solche Einrichtung in Oranienburg. Die Menschen werden älter und dann oft auch noch pflegebedürftig. Wir wollen diesem Klientel unserer Mieter eine kostengünstige Wohnalternative bieten“, sagt Bernd Küken. Er ist Vorstand der OWG – gemeinsam mit seinem Kollegen Lutz Lachmann. „Heute haben wir erneut mit den Fachplanern zu dem Thema Altenpflegeheim zusammen gesessen und weiter über das Vorhaben beraten“, sagt Küken.

Nachdem Versuche gescheitert seien, auf dem Genossenschaftsgrundstück an der Walther-Bothe-Straße 59 durch andere Anbieter ein Altenpflegeheim zu errichten, „haben wir uns jetzt selbst in die Spur begeben und die bereits vorhandene Baugenehmigung, die natürlich zeitlich befristet ist, genutzt, um ein deutliches Zeichen zu setzen“, betont Küken. Über das Vorhaben, auf das ein großes Bauschild hinweist, haben wir am Donnerstag bereits kurz berichtet.

Bis Ende 2020 soll das Haus fertig sein und seiner Bestimmung übergeben werden können. Mehr als zehn Millionen Euro investiert die OWG in das Bauvorhaben. Die OWG will das Altenpflegeheim selbst betreiben, aber die Betreuung der pflegebedürftigen Bewohner einem oder auch mehreren sozialen Dienstleistern überlassen. Da seien die Überlegungen noch nicht abgeschlossen. Dazu werde der Markt weiter sondiert, sagt Küken. Das U-förmige Gebäude ist vom Berliner Architekturbüro Archut entworfen worden. Die beiden Seitenflügel umfassen jeweils drei Etagen, das zurückgesetzte Hauptgebäude, das parallel zur Walther-Bothe-Straße stehen wird, hat vier Geschosse. Ein Grüngürtel mit hoher Aufenthaltsqualität soll das Altenpflegeheim umgeben.

Damit sind die Pläne der OWG auf dem großen Gelände südlich der Walther-Bothe-Straße indes noch nicht am Ende. „Wir wollen auf den verbleibenden Flächen noch drei bis vier Mehrfamilienhäuser und an den Rändern Reihenhäuser errichten“, sagt Küken. Das ergebe dann einen harmonischen Abschluss hin zu den Genossenschaftshäusern in der Weißen Stadt sowie zu den südlich und westlich angrenzenden Siedlungen mit Einfamilienhäusern, ist der OWG-Vorstand überzeugt.

Der Stadtverwaltung seien diese Pläne bekannt. „Aber dort sind sie derzeit offenbar nicht gewünscht“, vermutet Küken. Denn es gebe dazu bisher keine Zustimmung. Dabei hätten die einst favorisierten Pläne des Wiener Architekturbüros Superblock ZT 2013 dort auch Wohnungsbau vorgesehen. Als die Stadt diese Pläne zugunsten des Wohnungsbaus der städtischen Woba auf der nördlichen Seite der Walther-Bothe-Straße verworfen hatte, habe die OWG ihre Vorstellungen für die südliche Straßenseite erarbeitet.

„Wir haben auf dem ehemaligen Kasernen-Gelände der Roten Armee alte Gebäude abgerissen, das Areal nach Kampfmitteln absuchen lassen und es von Monazitsanden befreit, haben es also schon vor vielen Jahren auf unsere Kosten baureif gemacht“, sagt Küken. Deshalb erwarte die OWG auch, dass sie dort noch Wohnungen errichten dürfe.