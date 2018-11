Kinder legen Reitprüfung ab

Auch Reiten will gelernt sein: Wie es richtig geht, zeigt Gabriele Haubner dem reiterlichen Nachwuchs Sophia Draschanowski, Nele Charlotte Bräunicke, Marlitt Elies und Nena Sommerfeld in dieser Woche bei einer Ausbildung zum Reitabzeichen zehn. © Foto: Martin Risken

Kappe (MOZ) Premiere in der Reit- und Raststation Schorfheide in Kappe. Zum ersten Mal legen dort in dieser Woche Nachwuchsreiterinnen ihr Reitabzeichen ab. Nach drei Tagen intensiver Schulung durch Gabriele Haubner steht am heutigen Freitag die Prüfung durch die Reiterliche Vereinigung an.

Otto Höfer von der Reiterlichen Vereinigung wird die Mädchen zwei Stunden lang prüfen. In Theorie und Praxis müssen die Nachwuchsreiterinnen dann zeigen, dass sie nicht nur mit Pferden gut umgehen können, sondern auch vieles über die Pflege der Tiere wissen und natürlich auch erste Erfahrungen im Reiten vorweisen können.

Es ist die erste von insgesamt zehn Prüfungen, die Reiter ablegen können. Von mal zu mal steigt der Schwierigkeitsgrad. Das Reitabzeichen 10 ist die Einstiegskategorie. Es eignet sich für Anfänger. Deshalb sind die Anforderungen noch nicht so hoch.

Es wird an der Longe oder am Führzügel geritten. Außerdem müssen sich die Absolventen in der Pferdepflege auskennen und beim Satteln und Trensen mithelfen. An der Prüfung zum Reitabzeichen 10 dürfen alle Reiter ohne Altersbeschränkung teilnehmen, die einen entsprechenden Vorbereitungslehrgang besucht haben. Die Reitabzeichen 10 bis einschließlich 6 dürfen in beliebiger Reihenfolge abgelegt und auch mehrfach wiederholt werden, schreibt das Reglement vor. Die Prüfung hat es trotz des Anfängerniveaus in sich: Verlangt wird das Reiten mit und oder ohne Sattel an der Longe im Schritt und Trab sowie das Hintereinanderreiten im Schritt und Trab.

Darüber hinaus gibt es Stationsprüfungen wie die Pferdepflege, das Putzen mit Striegel und Kardätsche, Huf- und Schweifpflege, Versorgen des Pferdes nach der Arbeit sowie die Mithilfe beim Zäumen und Satteln. Überdies wird die Bodenarbeit bewertet, also das Ansprechen und Annähern an das Pferd, das Führen und Halten an einem vorgegebenen Punkt, Anbinden, Sicherheit auf der Stallgasse.

In den ersten Stunden der Ausbildung muss Reitlehrerin Gabriele Haubner ihre Schützlinge immer wieder korrigieren. Denn die Pferde hören nicht unbedingt aufs Wort. Auch muss sie ihre Reitschülerinnen immer wieder motivieren. „Geht nicht gibt es nicht. Man sollte sich erst immer eine Lösung überlegen“, ermahnt sie höflich aber bestimmt den Nachwuchs, alles Schülerinnen aus der Umgebung, deren Wunsch es ist, ein eigenes Pferd zu haben. Sophia Draschanowski aus Kurtschlag, Nele Charlotte Bräunicke aus Wesendorf, Marlitt Elies aus Wesendorf und Nena Sommerfeld aus Zehdenick haben sich für diesen Kurs angemeldet. Alle vier Mädchen sind hochmotiviert, auch wenn der Tag auf dem Reiterhof der Familie Haubner lang ist. Morgens um 9 Uhr werden die Kinder gebracht und um 17 Uhr wieder abgeholt. Dazwischen gibt es viele Unterrichtseinheiten und auch die eine oder andere Ermahnung durch Gabriele Haubner, die auf die korrekte Ausführung der Reitübungen größten Wert legt. Aber sie achtet auch darauf, dass ihre Pferde „Lady“, „Cantate“ und „Lieschen“ pfleglich behandelt werden. Wenn die Kinder nach bestandener Prüfung am Freitag ihre Urkunde erhalten, „dann zeigt das, dass sie Pferde verstehen können und gut mit ihnen umgehen“, beschreibt Gabriele Haubner, was das Reitabzeichen dokumentiert. Wichtig sei dies, wenn sich die Reiterinnen später auf einem anderen Hof ein Pferd ausleihen möchten, dann könne deren Besitzer sicher sein, dass er es nicht mit blutigen Anfängern zu tun hat.

Am Ende eines jeden Ausbildungstages und der Bewegung an der frischen Luft sind die Mädchen ziemlich geschafft, auch wenn in der Mittagspause die Möglichkeit zum Relaxen besteht. Wer will, kann sich dann auch einen Reiterfilm aus DVD angucken, den Gabriele Haubner zeigt.