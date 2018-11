Lagergemeinschaft Ravensbrück begeht Jubiläum

Martin Risken

Ravensbrück (MOZ) Das 25-jährige Bestehen der Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis ist Mitte Oktober in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück begangen worden.

Überlebende ehemalige Häftlinge sowie Angehörige von ehemaligen Häftlingen des Konzentrationslagers Ravensbrück gründeten im Jahr 1993 den Verein „Lagergemeinschaft Ravensbrück“. Mit diesem Schritt wurden die Lagergemeinschaften aus DDR und BRD, in denen sich ehemalige Häftlinge bald nach der Befreiung im Jahr 1945 zusammenfanden, vereinigt und gleichzeitig für jüngere Generationen geöffnet. Das gemeinsame Ziel war, ist und bleibt das Vermächtnis der Opfer des Konzentrationslagers Ravensbrück zu wahren und das Gelände des ehemaligen Lagers als Mahn- und Gedenkstätte zu erhalten. Neben den Mitgliedern des Ravensbrücker Vereins waren zu dem Festakt weitere Lagergemeinschaften ehemaliger Konzentrationslager, Überlebende des NS-Regimes und politische Vertreter eingeladen. Neben Redebeiträgen, inklusive eines Vortrages über die Geschichte und das Wirken der Lagergemeinschaft von der Filmemacherin Loretta Walz, kamen weitere für die Lagergemeinschaft wichtige Akteure zu Wort.

Esther Bejarano, eine Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, trug in Begleitung der Musikgruppe „Microphone Mafia“ inhaltlich ausgewählte Stücke mit Bezug zum Widerstand, aber auch zum Leben in Konzentrationslagern während des NS-Regimes, vor.

Um das Jubiläum der Lagergemeinschaft in einem würdigen Rahmen begehen zu können, unterstützte der Fraktionsverein der Linken im Bundestag das Vereinsjubiläum mit einer Spende in Höhe von 500 Euro, die Ralf Wunderlich als Wahlkreismitarbeiterin der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg (Die Linke) an Vera Dehle-Thälmann überreichte. Sie ist die Enkelin von Ernst Thälmann und eine der Sprecherinnen des Freundeskreises. „Mit dem Geld tragen die Abgeordneten der Linken zu einem würdigen Begehen dieses Jubiläums bei, dafür möchte ich mich herzlich im Namen des Vereins bedanken“, sagte Vera Dehle-Thälmann bei der Spendenübergabe in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Das Geld stammt aus der Diätenerhöhung der Bundestagsabgeordneten, die von der Abgeordneten der Linken abgelehnt worden war. Das Geld wird für soziale Projekte gespendet. Darüber hinaus zahlen die Abgeordneten einen monatlichen Beitrag von 230 Euro an den Verein. 800 000 Euro seien so in der vergangenen Legislaturperiode zusammengekommen und konnten für soziale Projekte gespendet werden. Wer sich mit einem sozialen Projekt um eine Förderung durch den Fraktionsverein bemühen möchte, sollte das Bürgerbüro unter Telefon 03301 200997 kontaktieren.