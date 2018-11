Vom Kap bis nach Gransee

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Zu einer Multi-Visions-Show von und mit Roland Marske laden die Granseer Bibliothek und der Förderverein „Große für Kleine“ für Sonntag, 11. November, alle Interessierten ein.

Das Abenteuer Südafrika beginnt im Schatten des weltberühmten Tafelbergs im quirligen Kapstadt und führt zunächst zum sturmumtosten Kap der Guten Hoffnung, zu den gigantischen Walen vor der Küste von Hermanus und durch das gemütliche Kapland mit seinen wildromantischen Tälern und Weingütern. Entlang des Indischen Ozeans geht es auf der Garden Route an die Wild Coast. In der subtropischen Provinz Kwazulu Natal, dem Land der stolzen Zulu-Krieger, kontrastiert kosmopolitisches Großstadtflair in Durban mit der Ursprünglichkeit des schwarzen Afrikas, mit wilden Tieren und exotischen Pflanzen. Ein Höhepunkt der Reise – im doppelten Sinne des Wortes – sind die Drakensberge, die höchsten Berge des südlichen Afrikas. Und dann: Der riesige Krüger Nationalpark, für viele das Highlight ihrer Südafrikareise. Sie endet in Johannesburg, der größten Stadt Südafrikas.

Roland Marske ist 10 000 Kilometer durch das Land gereist und hat seine faszinierenden Gegensätze meisterhaft mit der Kamera festgehalten.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Turnhalle der Stadtschule, Koliner Str. 5a. Der Eintritt dafür kostet drei Euro. Kartenvorverkauf und weitere Infos in der Bibliothek Gransee 03306 2228, dem Heimatmuseum 03306 21606 oder in der Luisenbuchhandlung 03306 2603.