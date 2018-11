Erfolgreiche Pilzexkursion des Naturparkhauses

Nach anderthalbstündiger Exkursion in den Wald bei Menz empfing Johanna Dalchow die Wanderer am Naturparkhaus, sichtete die gefundenen Exemplare und hatte dabei allerlei Wissenswertes parat. © Foto: Matthias Henke

Matthias Henke

Menz (MOZ) Der Sommer 2018 war heiß und trocken wie selten einer zuvor. Was bedeutet das für Pilze in den heimischen Wäldern? Passionierte Sammler klagen, dass an dieser Saison kaum etwas dran war. Auch eine vom Naturparkhaus angebotene Pilzwanderung wurde schon abgesagt.

Doch es gibt sie auch im Herbst 2018, die Früchte dieser Lebensformen, die weder Tiere noch Pflanzen sind. Bei einer Wanderung, zu der das Naturparkhaus nun während der Herbstferien einlud, konnten sich Neugierige davon überzeugen und bekamen Wissenswertes zur Unterscheidung der Arten vermittelt.

Ja, die Ausbeute sei dieses Jahr eher mäßig, sagt Karin Schlösser vom Naturparkhaus gleich zu Beginn der Exkursion. „Eine Krause Glucke zum Beispiel oder Butterpilze habe ich neulich aber erst gefunden“, macht sie den Teilnehmern Mut, dass sie am Ende nicht mit leeren Händen da stehen werden. Und tatsächlich, nachdem es mit dem Auto vom Naturparkhaus an den Ortsrand ging, wartet auch schon nach nur wenigen Schritten der erste Butterpilz. Doch wie werden Pilze richtig geerntet? Eindeutig bekannte Pilze könne man mit dem Messer abschneiden. Für die exakte Bestimmung sei es jedoch unerlässlich, sie vorsichtig aus dem Erdreich herauszudrehen. Wenn Pilze nicht mit Stil bis zur Wurzel vorgelegt werden, sei eine exakte Bestimmung nicht möglich. Wichtig sei auch, ob der Pilz eine Knolle hat oder nicht. Wenn die Sammler an jenem Vormittag aber Zweifel haben, sollten sie sich davon nicht abhalten, rät Schlösser – einfach unterschiedliche Sorten ernten, die hinterher dann bestimmt werden können. Auch wenn die Ausbeute vielleicht nicht für Topf und Pfanne tauge, fürs Dazulernen eigne sie sich allemal.

Ein paar Meter weiter an einem Baumstumpf werden die ersten Schwefelköpfe entdeckt. Von diesen gibt es mehrere Sorten. Am bekanntesten sind der essbare Graublättrige Schwefelkopf und der giftige Grünblättrige Schwefelkopf. Kremplinge und Falsche Pfifferlinge sind weitere Arten, auf die Karin Schlösser die Aufmerksamkeit lenkt. Während Unkundige in der braun-grünen Farbmelange des Waldbodens nur schwer die kleinen Exemplare ausmachen können, ist das für das geübte Auge kein Problem. „Bei manchen Pilzen weiß man auch, dass sie in der Nähe sind, ganz einfach weil man sie riecht, den Anistrichterling zum Beispiel“, so Schlösser.

Im Verlauf der Wanderung, die Gruppe hat sich mittlerweile aufgeteilt, füllen dann auch nach und nach Maronen die Körbe. Auch einige Steinpilze werden entdeckt, die nicht nur helfen, den Korb zu füllen, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv abgeben, dazu mausgraue Ritterlinge und Wollige Milchlinge, deren Verzehr aber nicht empfohlen wird.

Als sich die Gruppe nach der Wanderung wieder am Naturparkhaus trifft, werden die gefundenen Exemplare ausgebreitet und Pilzberaterin Johanna Dalchow ist mit allerlei Wissenswertem zur Stelle. Zuerst werden die Röhrenpilze bestimmt und erklärt: Steinpilze, Maronen, Ziegenlippe („Die lassen viele stehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es an der gelblichen Farbe. Sie lässt sich wie Maronen zubereiten“), Sandpilze, Butterpilze („Die Huthaut ist schwer verdaulich und wird daher abgezogen“), Täublinge, die sich durch ihre spröden Lamellen auszeichnen. „Nicht alle sind essbar“, weiß Dalchow. Wenn man eindeutig einen Täubling bestimmt hat, kann vorsichtig ein kleines Stück probiert werden – bitte wieder ausspucken. Schmecke dieses scharf, möge man die Sorte lieber stehen lassen. Bei der Verarbeitung der Krausen Glucke in der Küche sollte das Messer in der Schublade bleiben. „Besser man bricht sie wie Blumenkohl, sonst hat man nur lauter kleine Stücke aber keinen vernünftigen Pilz mehr“, rät die Expertin.

Manch einer lasse sich vom Falschen Pfifferling ins Bockshorn jagen. „Wenn man ihn umdreht, ist er unten orange, der echte wäre gelb wie an der Oberseite. Aber sie können ihn essen, er ist nicht schmackhaft wie der Echte Pfifferling, beruhigt Dalchow angesichts der möglichen Verwechslung. Explizit abraten wolle sie aber vor Grünlingen. Wissenschaftler hätten in diesen Pilzen einen Stoff gefunden, der den Herzmuskel angreife. „Da kommt dann trotzdem immer mal einer und sagt mir ,wir essen den schon ganz lange‘“, fährt sie fort. „Abhalten kann ich ihn davon dann nicht, aber mit der Zeit gibt es eben neue Erkenntnisse, die wir in den Weiterbildungen vermittelt bekommen und so an die Leute weitergeben, die zu uns kommen.“