Kita-Neubau: Lindow wartet auf ein Urteil

Brian Kehnscherper

Lindow (MOZ) Die Ungewissheit, ob Lindow dem Land Brandenburg Fördermittel zurückzahlen muss, bleibt bestehen. Noch immer gibt es keinen Termin für ein Urteil beim Verwaltungsgericht Potsdam.

Weil die Stadt die Planung für den Kita-Neubau nicht europaweit ausgeschrieben hat, fordert das Landesamt für ländliche Entwicklung Fördermittel in Höhe von fast 359 000 Euro zurück (RA berichtete). Die Drei-Seen-Stadt legte rechtliche Schritte dagegen beim Potsdamer Verwaltungsgericht ein. Amtsdirektor Danilo Lieske ist ursprünglich davon ausgegangen, dass im Laufe dieses Jahres eine Entscheidung fällt. Mittlerweile geht er aber nicht davon aus, dass 2018 noch etwas in der Sache geschieht.

Das Land argumentiert bei seiner Rückforderung, dass Lindow sich bei der Ausschreibung der Planung für die Kita nicht an die Förderrichtlinien der EU gehalten habe. Demnach hatte der Auftrag ein so großes Volumen gehabt, dass er europaweit hätte ausgeschrieben werden müssen. Zum Zeitpunkt der Vergabe lag die Schwelle für eine europaweite Ausschreibung bei 207 000 Euro.Schon im Dezember 2015 hatte das Landesamt die Auftragsvergabe beanstandet und Geld zurückgefordert.

Amtsdirektor Lieske sieht das anders. Wie er sagt, lagen die veranschlagten Kosten für die Planung der Kita zum Zeitpunkt der Ausschreibung unterhalb besagter Grenze. Deshalb sei auch nur brandenburgweit nach Auftragnehmern gesucht worden. Erst im Lauf des Projektes seinen die Kosten angestiegen. Das sei zuvor aber nicht abzusehen gewesen. Lindows Verwaltung sieht sich im Recht und hat Klage am Verwaltungsgericht eingereicht. Eine entscheidende Frage wird sein, ob die Möglichkeit gehabt hätte, noch etwas zu ändern, als sich der Anstieg der Planungskosten abzeichnete. Lieskes Standpunkt ist, dass das Projekt zum Zeitpunkt der Kostenexplosion schon zu weit vorangeschritten war, um noch reagieren zu können. Schließlich sind Fördermittel auch an Fristen gebunden.

Ob eine neue Ausschreibung inmitten der laufenden Planung möglich gewesen wäre, muss das Gericht entscheiden. Das Verfahren liegt schon seit April 2016 beim Verwaltungsgericht. Nach wie vor hat Lieske keinen Termin für das Urteil. „Ich denke nicht, dass in diesem Jahr etwas zahlungswirksam wird“, so der Amtsdirektor. Egal wie der Prozess ausfällt, negativ wird sich das Urteil nicht auf den Lindower Haushalt nicht auswirken. Wie Kämmerin Doris Bergmann sagte, ist die Stadt in Vorleistung gegangen. Sollte die Klage Erfolg haben, kann Bergmann mit 359 000 Euro zusätzlich planen.