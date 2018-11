Großes Lob für Kirchenkreisreform

Holger Rudolph

Kränzlin Ihr 18. Kürbisfest begingen die Kränzliner am Mittwoch.

Den Reformationstag nimmt der Verein zur Förderung und Wiederherstellung der Kirche Kränzlin stets zum Anlass, an den Reformationsgedanken Martin Luthers zu erinnern und gleichermaßen mit den Kindern Halloween zu feiern. Gut 30 Besucher hatte der nachmittägliche Gottesdienst in der Kirche, der das Dach fehlt. Weil sie ein wenig an ein offenes Auto erinnert, nennen die Kränzliner sie auch Cabrio-Kirche.

Der Posaunenchor der Gemeinde Temnitz spielte zum Beginn des Gottesdienstes das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“, dessen Worte von Luther stammen. Pfarrer Wolfgang Rein, eigentlich seit November 2015 im Ruhestand, nahm in seiner Predigt Luthers Reformation zum Anlass, an die Notwendigkeit der ständigen Erneuerung in der evangelischen Kirche, aber auch bei den Kollegen der katholischen Kirche zu erinnern. Rein sagte: „Diese Cabrio-Kirche ist ein gutes Symbol dafür, dass die Kirche stets nach oben hin offen bleibt, um sich stetig zu erneuern.“ Das gesamte Leben des Menschen solle, wie schon der Reformator sagte, der Neuorientierung dienen. Die stetige Entwicklung der evangelischen Kirche sei wie die nicht endende Bautätigkeit an einem gewaltigen Dom. Einen Teil dieser Arbeit stelle die von manchen Menschen seit Jahren in Zweifel gezogene Reform des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin dar. Der im Februar 2017 verabschiedete Pfarrer Stephan Scheidacker habe versucht, die Reform zu verhindern. Rein: „Er ist vor Gericht 23-mal mit seiner Ansicht gescheitert.“

Der Kreiskirchenrat habe sich in all den Jahren der Reform „sehr viel Mühe gemacht, das vorhandene Bodenpersonal gemeinsam mit neuen Aufgabenfeldern zu versehen, um das Gemeindeleben zu gestalten“. Gottes Personal auf Erden neu zu ordnen, sei „sehr mutig und auch waghalsig“ gewesen. Immer wieder müsse nun hinterfragt werden, welche Begabungen wo eingebracht werden konnten und ob jemand auf der Strecke blieb. Sehr gut sei, so Rein, dass „es mit der Reform keine Unterschiede mehr gibt zwischen Pastoren, Küstern und Katecheten“. Alle seien gleichberechtigte Mitglieder des Mitarbeiterkonvents. Reins Fazit: „Das ist sehr geglückt. Nun sind alle auf Augenhöhe miteinander Diener Gottes.“ Ganz so, wie es schon Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther gefordert habe.

Zur stetigen Reform gehöre auch die unablässige Ehrlichkeit. Fälle sexuellen Missbrauchs gebe es nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch in der evangelischen. Derartiger „Mist darf nicht einfach untergegraben werden“, sagte Rein, sondern müsse ans Tageslicht gelangen. Auch dafür beteten die Gottesdienstbesucher gemeinsam mit dem Pfarrer.

Im Anschluss an den Gottesdienst unterhielten sich die Kränzliner in der vom Verein mit großen Mühen teilrestaurierten Kirche bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem. Für die Kinder gab es Mal- und Bastelangebote. Etwas später fand ein Fackelzug durch das Dorf statt, zu dem sich noch etliche weitere Mädchen und Jungen einfanden. Einige davon trugen Halloween-Kostüme. So verbanden die Kränzliner das evangelische Reformationsfest über alle Glaubensgrenzen hinweg einmal mehr auf gelungene Weise mit dem keltischen Brauch zu Samhain – besser bekannt als Halloween.