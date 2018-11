Zweifelhafte Auszeichnung für Fontane Therme

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Vier Euro und 65 Euro pro Tag: So groß sind die Preisspannen für einen Thermenbesuch in Deutschland laut dem Reiseshoppingsender sonnenklar.tv. Teuerster Anbieter ist laut einem bundesweiten Vergleich die Fontane Therme in Neuruppin.

Die Preise von 155 Anbietern im Bundesgebiet wurden im Zuge des Vergleichs untersucht. Das Ergebnis: 17,48 Euro zahlen Besucher durchschnittlich für einen Tag in der Therme. Der preiswerteste Anbieter ist die Märchenlandtherme im hessischen Breuna. Dort werden vier Euro für die Tageskarte verlangt. Spitzenreiter in Sachen Eintrittspreis ist die Neuruppiner Fontane Therme. Dort zahlen Besucher wochentags 45 und am Wochenende 65 Euro für einen Entspannungstag.

Martina Jeschke, Direktorin des Resorts Mark Brandenburg, zu dem die Therme gehört, sieht das Ergebnis gelassen. Bei der Gegenüberstellung sei nicht die Stundenanzahl, die ein Besucher für sein Eintrittsgeld in der Therme bleiben kann, einbezogen worden. „Da wir keine Stundentarife haben, werden hier eventuell Äpfel mit Birnen verglichen“, so Jeschke. Ein Schwimmbad mit Sprungturm lasse sich auch nur schwer mit einer Thermenlandschaft wie der Neuruppiner vergleichen, die auch ein großes Zusatzangebot hat. Dazu komme die Heilsole, die vor Ort aus 1 700 Metern Tiefe gefördert wird. Viele gleichwertige Beispiele seien nicht in die Veröffentlichung einbezogen, so Jeschke. Sie nennt in diesem Zusammenhang das Vabali Berlin. Dort kostet eine Tageskarte wochentags 36,50 Euro und an den Wochenenden 39,50 Euro.

In der Region ist die Oranienburger Turm-Erlebnscity eine weitere Badelandschaft. Hier zahlen Besucher für eine Tageskarte im Erlebnisbad 18,50 Euro. Der Tageseintritt für die Saunalandschaft mit Erlebnisbad kostet 27,50 Euro.

Fontane-Therme-Direktorin Jeschke betont: „Es gibt auch wirklich nicht viele Thermen, mit denen wir direkt vergleichbar wären.“ Sie wertet das Superlativ als „teuerste Therme Deutschlands“ gar als positiv. Sie freut sich über die bundesweite Aufmerksamkeit. Zum Preisniveau sagt die Direktorin: „Unsere Preise sind kalkuliert und nicht gewürfelt. Wir tragen allein das unternehmerische Risiko, also handeln wir wie verantwortungsbewusste Unternehmer.“ Einnahmen müssten höher ausfallen als Ausgaben. Die Anlage soll sich in einem guten Zustand befinden und die Mitarbeiter fair entlohnt werden.

„Wir haben kein Allerweltsprodukt, das sich über Querfinanzierungen oder Subventionen aus dem Stadthaushalt über Wasser hält, sondern ein Vorzeigeprodukt, das 150 Mitarbeiter beschäftigt und eine hohe Wertschätzung unserer Gäste genießt.“ Anlass, die Preispolitik zu überdenken, sieht Jeschke nicht.