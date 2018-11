ASB greift behinderten Mietern unter die Arme

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Nur eine Woche, nachdem der RA über die Probleme von vier Menschen mit Gehbehinderungen berichtet hat, hat der Arbeiter Samariter Bund Neuruppin (ASB) reagiert.

Der ASB fungiert als Vermieter eines Hauses an der Neuruppiner Klosterstraße, bei dem die vier Betroffenen aufgrund ihrer Einschränkungen auf einen gesonderten barrierefreien Zugang übers Nachbargrundstück angewiesen waren, dafür aber pro Partei nur einen Schlüssel bekommen hatten. Für Zweitschlüssel sollten auf die Hausgemeinschaft monatlich 150 Euro umgelegt werden.

Doch am 22. Oktober stand plötzlich und unangekündigt der Hausmeister vor der Tür, berichten Hartmut und Simone Hentschel. Auch Herbert und Roswitha Paeck sowie weitere Mietparteien im Haus haben an dem Tag einen Zweitschlüssel erhalten. „Dass wir irgendetwas dafür bezahlen sollen, steht jetzt nicht mehr zur Debatte“, freut sich Hartmut Hentschel. „Wir haben gefragt, aber er hat gesagt: Das übernimmt der ASB.“

Für die gehbehinderten Mieter ist das eine riesige Erleichterung. Immerhin waren sie seit Mai darauf angewiesen, nur gemeinsam das Haus verlassen zu können. Denn alle vier haben Behinderungen mit einem Grad zwischen 50 und 90 Prozent. Die Treppe an der Vordertür zu nehmen, für die sie mehrere Schlüssel hatten, kam nicht in Frage. Gerade die wegen der Beeinträchtigungen notwendigen vielfältigen Arzt- und Therapeutenbesuche mussten dahingehend abgestimmt werden. „Auch wenn einer mit unserem Hund rausgegangen ist, musste der andere in der Wohnung bleiben. Jetzt kann ich auch in dieser Zeit wieder Arzttermine wahrnehmen“, sagt Hartmut Hentschel

„Wir dürfen wieder getrennt auf die Straße“, freut sich seine Frau. Auch für Roswitha Paeck und ihren Mann hat das einiges erleichtert. Hindernisse aber gibt es im Haus auch weiterhin. Denn die Briefkästen befinden sich im Torbogen der Eingangstür. Die Treppenstufe darunter ist aber so klein, dass Paecks darauf nicht sicher stehen können. „Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Handleiste unter dem Briefkasten, damit dort keine Gefahr besteht“, sagt Roswitha Paeck. Wer ihren Mann einmal dabei beobachtet hat, wie er quasi auf allen Vieren die Treppe hochkriechen und sich dann an der Tür festkrallen muss, um die Post zu holen, der wird diese Gefahr ebenfalls erkennen. Das war zum Einzug der gehbehinderten Mieter anders: Damals hatte es eine Holzrampe entlang der Straße bis zur Haustür gegeben, von der aus sich Briefkästen und Klingelfeld bequem erreichen ließen.

Der ASB ist laut Pressesprecherin Hilke Papenbrock mit dem aktuellen Zustand auch nicht zufrieden. Daher würden Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes geführt, um für die Mieter im Haus einen Handlauf installieren zu können.