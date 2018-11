Der Alptraum vom Fliegen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Airlines und Flughafenbetreiber stehen nicht nur in Berlin-Brandenburg seit Monaten in der Kritik, weil sie das Passagieraufkommen oft nicht bewältigen können und es deshalb zu Verspätungen und Flugausfällen kommt. Dieses Versagen ist den Verantwortlichen peinlich bewusst. Und so soll es nun in Schönefeld und Tegel Verbesserungen durch Gepäckautomaten geben.

Das System ist nicht neu, sondern vielerorts bereits erprobt. Auch müssen die Kunden kaum Sorgen haben, dass sie am SB-Schalter scheitern. Wer sein Flugticket online erstellen und ausdrucken kann, dürfte auch die Kommunikation mit dem Automaten bewältigen können. Ob es damit spürbar weniger Wartezeiten und Verspätungen gibt, bleibt aber abzuwarten.

Hier drängt sich eher der Eindruck auf, dass die Probleme tiefer liegen. Chronischer Personalmangel, bauliche Engpässe und strenge Sicherheitsauflagen an den Airports lassen den Traum vom Fliegen zuweilen zum Alptraum werden.