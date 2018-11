Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass Beste an dem Treffen der Regierungen von Polen und Deutschland in Warschau war die Tatsache, dass es überhaupt stattgefunden hat. Denn nachdem sich in immer mehr Fragen konträre Positionen und Spannungen entwickelt haben – der umstrittenen Justizreform in Polen, der Forderung nach deutschen Reparationen für den Zweiten Weltkrieg und dem Bau der deutsch-russischen Erdgastrasse Nord Stream II – hatten beide Seiten offenbar Interesse daran, zu zeigen, dass man dennoch grundsätzlich aufeinander angewiesen ist.

Der sich auf der Rekordhöhe von 110 Milliarden Euro befindliche Wirtschaftsaustausch ist dafür der am deutlichsten sichtbare Beleg und wurde deshalb von den Regierungschefs hervorgehoben. Im Frühjahr soll es eine große Wirtschaftskonferenz geben, die sich der gemeinsamen Entwicklung neuer Technologien widmen soll.

Unverkennbar ist freilich, dass das Grundvertrauen abhan­dengekommen ist, das es in den politischen Beziehungen schon einmal gab. An seine Stelle ist ein unterkühltes Abwägen von Interessen getreten. Aber vielleicht ist es ja in der europäischen Wirklichkeit 2018 schon positiv, wenn Nachbarn überhaupt nach Kompromissen suchen.