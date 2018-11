Flüchtlinge senken Leerstand

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In Eisenhüttenstadt leben derzeit 1055 Ausländer außerhalb der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH), 325 davon sind unter 18 Jahren. Allein die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) hat derzeit 180 Wohnungen an Flüchtlinge vermietet.

Würden in Eisenhüttenstadt keine Flüchtlinge, die über den Landkreis Oder-Spree zugewiesen werden, wohnen, der Leerstand bei Wohnungen wäre deutlich höher. Allein die städtische Gebäudewirtschaft (Gewi) hat 180 Wohnungen an Flüchtling und Flüchtlingsfamilien vermietet. Bei einem Bestand von insgesamt rund 7000 Wohnungen sei dies schon eine nicht unbeträchtliche Zahl, erklärt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gewi. Diese Vermietungen führen allerdings nicht dazu, dass der Leerstand sinkt. Der Leerstand steigt zumindest nicht signifikant. Denn nach wie vor verliert Eisenhüttenstadt Einwohner, nicht zuletzt, weil die Sterbe- viel höher ist als die Geburtenquote.

Zum 18. Oktober lebten in Eisenhüttenstadt 1055 Ausländer, teilte das kreisliche Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration auf Anfrage mit. 225 von ihnen sind unter 18 Jahre alt. Lediglich 225 Ausländer stammen aus EU-Staaten. 541 Personen, die nicht aus EU-Staaten kommen, verfügen über einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Von 226 Asylbewerbern sind 107 unter 18 Jahren. 63 Personen leben mit einer Duldung oder einem ungeklärten Status in Eisenhüttenstadt.

„In diesem Jahr wurden insgesamt 70 Personen nach Eisenhüttenstadt verteilt“, heißt es von der Ausländerbehörde. „Davon kamen 31 aus der zentralen Ausländerbehörde, 33 aus anderen Kommunen des Landkreises Oder-Spree und sechs unbegleitete minderjährige Ausländer wurden aufgenommen. Hinzu kommen 20 Personen, die innerhalb von Eisenhüttenstadt umverteilt wurden.“

Im Wohnprojekt Mittelschleuse 31 würden aktuell 63 Personen leben. Der Block war eigentlich zum Abriss vorgesehen, wurde, als die Zahl der Flüchtlinge stieg, umfunktioniert und dient nun als „Trainingseinrichtung“. Der Mietvertrag mit dem Landkreis endet nächstes Jahr, sagte Oliver Funke. Was danach mit dem Block passiert, steht noch nicht fest. Die Abrissliste für 2019 stehe schon fest, sieht die Mittelschleuse nicht vor, so Funke.

Auch die Horte und Kitas der Stadt profitieren von dem Zuzug. „In Kitas und Horten der Stadt werden gegenwärtig 103 Flüchtlingskinder betreut“, sagt Katrin Fiegen, Leiterin des Fachbereiches Familie und Schule. In den Kitas werden 42 Flüchtlingskinder betreut, die meisten davon in der AWO-Kita „Kinderland“ (12 Kinder), der Kita „Spatzenhaus“ (10) sowie in der Kita „Rappel-Zappel“ (9). In Eisenhüttenstadt gibt es in den sieben städtischen Kitas und in den fünf Kitas in freier Trägerschaft insgesamt gut 1000 Plätze, von denen Ende des vergangenen Jahre rund zehn Prozent nicht belegt waren.

Die Schulpflicht könne in Eisenhüttenstadt für alle Flüchtlingskinder gewährleistet werden, erklärt Katrin Fiegen. In Kitas werde auf Bedürfnisse eingegangen. „Dabei ist ein besonderer Fokus der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und ihren Familien mit Migrationshintergrund insbesondere auf das Erlernen der deutschen Sprache und den Erwerb von Sozialkompetenzen zu legen.“