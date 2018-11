17-Jähriger tritt nach Bundespolizisten

MOZ

Frankfurt (Oder) Am Donnerstag nahmen Bundespolizisten einen jungen, gewalttätigen Mann am Frankfurter Bahnhof fest.

Die Beamten hatten den 17-Jährigen gegen 22:30 Uhr in einem Fast-Food-Restaurant in der Bahnhofshalle kontrolliert. In seinem Rucksack transportierte er eine Baustellenlampe. Er gab an, dass er diese an einer Baustelle in Frankfurt abmontiert hatte. Da er sich nicht ausweisen konnte und Angaben zu seiner Identität verweigerte, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit zur Dienststelle. Hierbei leistete der Deutsche erheblichen Widerstand, spuckte und trat nach den Beamten und beleidigte diese mehrfach. Die Bundespolizisten brachten ihn zu Boden und mussten ihm Handfesseln anlegen. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Drogenschnelltest ergab zudem den Verdacht des Konsums von Opiaten. Die Bundespolizisten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.