Flache Oder schreckt Gäste ab

Sitzt auf dem Trocknen: Dirk Triebler vom Oderfluss-Charter „Onkel Helmut“ blieb in der abgelaufenen Saison die Kundschaft weg, weil der Niedrigpegel der Oder viele potenzielle Fahrgäste abschreckte. Obwohl der Kapitän weiterhin seine Bootstouren anbot. © Foto: Jan-Henrik Hnida

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Obwohl viele Schiffe in der knapp ein Meter tiefen Oder nicht mehr fahren können, ist es flachen Booten wie denen vom Oder-Charter „Onkel Helmut“ weiterhin möglich. Trotzdem verlief die Saison für Kapitän Dirk Triebler nicht gut – die Gäste blieben weg. Ein Gerücht über Fahrverbot kursierte.

„Bei niedrigem Wasserstand ist es nicht verboten auf Gewässern zu fahren“, stellt Dirk Triebler klar. Als im Juni auf Grund der Trockenheit der Oder-Pegel unter die kritische Marke von 1,20 Meter sank, kursierte die Information über ein Fahrverbot auf Flüssen. „Das ist falsch“, sagt der Kapitän von „Onkel Helmut“. Bei welchem Wasserstand das Boot fährt, liege ganz allein im Ermessen des Bootsführers. Da Trieblers Boot „Viadrus Bar“ maximal 50 Zentimeter tief im Wasser liegt, konnte er weiterhin seine Fahrten anbieten. Doch die Gäste blieben aus.

Von April bis Ende Oktober fährt der Oder-Charter auf Anfrage den Fluss entlang. Ob Hochzeiten, Geburtstage, Junggesellenabschiede – ab zehn Personen wird der Motor angeschmissen. Geht es bei der „Panoramafahrt“ zwischen Eisenbahn- und Stadtbrücke hin und her, so fährt er bei der „Steile Wand-Tour“ seine Gäste bis zur Mündung des Brieskower Sees. Wahlweise serviert Triebler dazu Fischbrötchen oder Kaffee und Kuchen.

Mit dem kritischen Pegelstand von 1,20 Meter brach im Juni die Nachfrage ein. „Bei Hochwasser gibt es eine amtliche Sperrung“, erklärt der Bootsführer, aber nicht bei Niedrigwasser. Dabei waren Mai und Juni zuvor seine umsatzstärksten Monate. „Klar hat die Hitze auch eine Rolle gespielt“, sagt er. Bei 35 Grad blieben gerade ältere Gäste zu Hause.

Dabei weiß der 48-Jährige bestens über das Flussbett Bescheid. „Ich kenne das Gewässerprofil.“ Zusammen mit der elektronischen Hilfe des Echolots fuhr er bis Ende Oktober fast alle Strecken ab, außer die nach Brieskow. Wegen der „Mindertiefen“ konnte er das Angelerheim in Lebus nicht mehr ansteuern.

Wegen des fehlenden Regens sieht Triebler das Drama erst noch kommen: „Bisher konnten die Pflanzen noch vom Bestand leben“, meint er. Doch wenn so wenig Himmelsnass wie die letzten drei Jahre den Erdboden erreiche, könne sich auch die Oder nicht mehr selbst reinigen. Es müsste eine Woche im Gebirge regnen, damit die Staustufen im polnischen Bereich gefüllt werden und so die Sedimente und der Kies im Fluss in Bewegung geraten. Deswegen wünscht sich der Kapitän: „Regen, Regen, Regen“ – und Schnee im Winter.

So lange die Temperaturen derzeit noch keine Minusgrade erreichen, geht es ans Instandhalten der Boote. Neue Farbe wird aufgetragen, Fugen imprägniert, Maschinen werden gewartet und Fußböden erneuert. Sollte es wieder nur wenig Niederschläge geben, ist Triebler gewappnet: „Ab nächstem Jahr ist mein Boot beheizt“, verrät er. Dann könne er bis Dezember fahren – bei Glühwein und Eisbein.