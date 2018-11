Von der Pflege in die Armut

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Protestaktion gegen die drastischen Erhöhungen der Eigenanteile für Bewohner in Pflegeheimen geht in die nächste Runde. Die Angehörigeninitiative sammelt derzeit Unterschriften für eine Petition an den Bundestag.

Über 2000 Euro im Monat wird Edeltraut Schmidt aus Crussow ab Februar für den Pflegeheimplatz ihres Mannes bezahlen müssen. 700 Euro mehr, als vor einem Jahr. Der an Demenz erkrankte Ehemann ist auf stationäre Pflege angewiesen und wird im AWO-Seniorenheim in Angermünde betreut. „Ich bin dort sehr zufrieden. Aber die Kostenexplosion ist ein Schock. Wer hat denn so viel Rente? Da bleibt irgendwann nur der Gang zum Sozialamt.“

Die AWO Brandenburg Ost hatte zum Jahresbeginn als Reaktion auf Tarifabschlüsse mit der Gewerkschaft Ver.di ihren Heimbewohnern eine drastische Erhöhung der Eigenanteile für einen Heimplatz aufgebürdet. Bis zu 700 Euro im Monat müssen Pflegebedürftige für die Heimbetreuung nun mehr berappen. Dagegen empörten sich Betroffene, Angehörige und viele Bürger, die im Frühjahr eine Protestinitiative starteten und im Juni einen offenen Brief mit 4500 Unterschriften an die Gesundheitsausschüsse des Brandenburger Landtages und des Bundestages übergaben. Edeltraut Schmidt hatte selbst Unterschriften gesammelt.

„Passiert ist seitdem nichts!“, kritisiert Siegmar Engelmann aus Schwedt, einer der Initiatoren der Protestaktion in der Uckermark. Deshalb stehen er und seine Mitstreiter Edeltraut Schmidt und Klaus-Dieter Puhr nun wieder mit einem Infostand und Unterschriftenlisten an belebten Orten. Am Montag sammelten sie im Schwedter Oder-Center 500 Unterschriften. Am Freitag standen sie im Angerzentrum in Angermünde. Ständig bleiben Menschen bei ihnen stehen, hören zu, diskutieren und setzen ohne zu zögern ihre Unterschrift unter die Petition. „Es geht uns nicht nur um unser Hauptanliegen, gegen die steigenden Pflegekosten, die allein auf die Heimbewohner und deren Angehörige abgewälzt werden, zu protestieren“, betont Siegmar Engelmann. „Es geht um eine grundlegende, gerechte und sozialverträgliche Veränderung der Finanzierung der Pflege. Wir fordern eine umfassende Pflegereform, die die pflegebedürftigen Menschen entlastet und ihre Würde wahrt.“ Aus diesem Grund unterschreibt auch Konrad Ihlow aus Crussow „Es ist eine Schande! Für andere Dinge gibt der Staat Milliarden aus, bezahlt Kriege, aber für die alten Menschen ist kein Geld da.“ Auch Lieschen Hempe aus Biesenbrow ist entsetzt: „Es kann ja jeden treffen. Woher soll man denn bei unseren Renten auf einmal so viel Geld nehmen?“ Marina Steinhöfel arbeitet selbst in der Altenpflege und unterschreibt sofort: „Bei uns ist bisher kein Cent Lohnerhöhung angekommen. Wir haben uns viel vom neuen Pflegegesetz erhofft, zu merken ist bisher gar nichts. Aber die alten Leute werden abgezockt.“

Klaus-Dieter Puhr aus Angermünde geht mit seiner Kritik noch weiter: „Ich kenne Heimbewohner, die traurig fragen, warum sie so lange leben. Sie würden lieber sterben, als ihren Angehörigen zur Last zu fallen.“ Auch für seine Mutter steigen die Heimkosten auf 2000 Euro im Monat. Dafür reicht die Rente trotz Witwenrente nicht hinten und vorne. „Es ist auch eine Frage der Würde, wenn die Heimbewohner, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet und dieses Land mit aufgebaut haben, im Alter sich nicht mal mehr den Friseurbesuch, die Tageszeitung oder ein Stück Schokolade leisten können und ihre Angehörigen anbetteln müssen!“

Auch Klaus-Dieter Puhr unterstützt engagiert die Initiative und sammelt Unterschriften. „Wir müssen uns bundesweit verbünden und bei der Regierung Gehör verschaffen!“

Heute ist die Initiative bei der Angermünder Seniorenbörse und am Montag im Rewe-Markt aktiv. Die Petition ist auch im Internet zu finden, wenn man die Stichworte petition/pflegenotstand-in-seniorenheimen eingibt.