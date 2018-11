Brückenbau geht weiter

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Das Brückenbauen in Werbig geht weiter. Zwei weitere Eisenbahnbrücken werden derzeit direkt neben den alten vorbereitet. Beide betreffen die Strecke zwischen Frankfurt und Eberswalde.

Die Firma Matthäi Bau montiert und gießt sie. Das Prozedere verläuft genauso wie vor wenigen Tagen an der Eisenbahnbrücke auf der Ostbahn, die mittlerweile fertig ist und auf der wieder die Regionalbahn verkehrt. „Bisher laufen die weiteren Vorbereitungen voll nach plan“, erklärt Hartmut Schreiter, Projektbeauftragter der Bahn.

Anfang Dezember werden die beiden alten Brücken abgerissen und dann parallel mittels Spezialtechnik in den Bahndamm geschoben. Als vierte Brücke fertigt Matthäi Bau dann die in der Pflasterstraße. Dort ist die Baugrube bereits ausgehoben. Fertigstellungstermin ist im März 2019.

Ein komplett anderes Verfahren wende König Bau für die fünfte Brücke in Neulangsow/Seelow Loos an, so Schreiter. Dort wird ebenfalls Anfang Dezember die alte Brücke abgetragen, eine Behelfsbrücke errichtet und dann direkt darunter die neue Brücke gebaut.