30 Sorten Kartoffeln im Garten

Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Sie tragen so phantasievolle Namen wie Sarpo Mira, La Ratte, Gala, Blaue Anneliese oder Blue Danube. Es sind Kartoffeln, die Henning Höhne in seinem Garten hinter dem Haus in Gabow sowie auf einer weiteren Fläche in Altreetz anbaut.

Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern wie Ungarn oder Irland, wo verschiedene Sorten Galaktika, eine davon mit roten Augen, angebaut werden. Letztere hat Henning Höhne auch gepflanzt und jetzt ausgebuddelt. Zu seinem Bedauern blieben sie ziemlich klein. Auf seine wohlschmeckende französische Qualitätskartoffel „La Ratte“ muss Henning Höhne in diesem Jahr weitgehend verzichten.

Die Knollen, die in der Form an Ratten erinnern, gelten als hochwertige Speisekartoffeln. „Nach ihnen ist ein Gourmet-Restaurant in Berlin benannt“, weiß Henning Höhne.

Über seine Ernte mag er in diesem Jahr eigentlich gar nicht sprechen. Denn die Trockenheit machte dem Hobbygärtner mindestens genauso so schwer zu schaffen wie der professionellen Landwirtschaft. Doch der ist Henning Höhne auch eng verbunden, arbeitet er doch als landwirtschaftlicher Berater unter anderem für Betriebe im Oderbruch. Dort hatten nicht alle Probleme mit dem ausgebliebenen Regen. Henning Höhe legt eine Auswahl von Gala-Kartoffeln auf den Tisch, die teilweise bizarr geformt sind, aber alle viel Gewicht mitbringen.

Diese habe ein Landwirt aus Mädewitz geerntet, den er beraten habe, sagt der Schiffmühler nicht ohne Stolz. Gala sei eine sehr wohlschmeckende Kartoffel, die sich gut fürdie Zubereitung von Knödeln oder Kartoffelpüree eignet.

30 Sorten Kartoffeln baut Henning Höhne in seinem Garten an. Er und seine Frau essen zu jeder Mahlzeit Kartoffeln, weshalb er sie einlagert. Die Pflanzkartoffeln bezieht er von einem Biobetrieb in Sachsen-Anhalt. Nicht alle geernteten Kartoffeln waren klein. Die letzten Kartoffeln buddelte Höhne vergangene Woche aus. Sie gediehen in seinem Komposthaufen.

Darunter war eine Sarpo Mira, die fast ein Kilogramm wog. „Davon kann man fast eine Familie ernähren“, weiß Henning Höhne. Die gesunde Mischung aus Wärme und Feuchtigkeit sei verantwortlich für das gute Ernteergebnis aus dem Komposthaufen, das weitere Kartoffeln mit einem Gewicht von 500 bis 900 Gramm zutage förderte.