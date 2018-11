MOZ

. (MOZ) Diebe haben in der Nacht zum Donnerstag von einem BMW, der auf einem Grundstück in der Kastanienallee stand, die vier Räder und die Frontpartie mit den Scheinwerfern demontiert. Das Auto sei dann auf Steinen aufgebockt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Schaden wurde auf ungefähr 8000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei konnte Spuren sichern.