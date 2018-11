Der Fußgängerüberweg auf Probe ist da

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Testphase für den Fußgängerüberweg an der Friedrich-Ebert-Straße steht unmittelbar bevor. Am Freitag in aller Frühe sind in Höhe Kienwerder sechs gelbe Streifen aufgeklebt worden. Jetzt fehlt nur noch die Technik dafür, die Fußgänger und Autofahrer zahlenmäßig zu erfassen.

Zwei Mitarbeiter der Verkehrstechnik Thiele GmbH aus Eberswalde haben den Auftrag aus dem Baudezernat umgesetzt. Mitten im morgendlichen Berufsverkehr waren sie damit beschäftigt, zunächst den Fahrbahnbelag zu grundieren und dann die je 50 Zentimeter breiten und vier Meter langen Klebefolien in Gelb zu befestigen, die zusammen mit den beiden Verkehrszeichen 350, die laut Straßenverkehrsordnung den Fußgängerüberweg ankündigen, die veränderte Verkehrsregelung verdeutlichen.

„Wir wollten diese Arbeit eigentlich bereits in der vorigen Woche erledigen. Doch die Herstellerfirma der Klebestreifen hatte einen Lieferengpass“, sagt einer der beiden Männer, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen mögen.

Das Gelb auf der Fahrbahn und die beiden quadratischen blauen Schilder mit dem schwarzen Männchen im weißen Dreieck, die in Baustellenhaltungen stecken, sind Belege für den provisorischen Charakter des Fußgängerüberweges. Denn bei dauerhaft installierten Passage-Möglichkeiten sind die Streifen weiß und die Schilder fest installiert.

Auf der dem Kienwerder zugewandten Fahrbahnseite sind wegen des Fußgängerüberweges auf Probe zehn Meter Stellfläche für parkende Autos weggefallen. Es gibt folglich in der Friedrich-Ebert-Straße fürs Erste zwei Parkplätze weniger. Das aus Verkehrssicherheitsgründen entwidmete Areal wird durch elf rot-weiß gekennzeichnete Schrammborde abgesperrt, die ein Befahren der ehemaligen Parkplätze verhindern. Im Auftrag des Baudezernates hat der Bauhof-Mitarbeiter Matthias Barth jedes der Borde mit rund 80 Liter Wasser befüllt. „Das macht die Teile schwerer und hält uneinsichtige Autofahrer vielleicht eher davon ab, sie entfernen zu wollen“, sagt der Stadtbeschäftigte.

Dass die Zebrastreifen auf Probe mit einer Woche Verspätung aufgeklebt wurden, stört Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner nicht. „Mit der Verkehrszählung wollten wir ohnehin erst nach den Herbstferien beginnen“, sagt die Vertreterin der Rathausspitze, die auf die MOZ-Anfrage reagiert, obwohl sie am Donnerstag und am Freitag dienstfrei hatte.

Bislang war vorgesehen, vier Wochen lang zu testen, ob der neuer Überweg von den Fußgängern angenommen und von den Autofahrern akzeptiert wird. In der Stadtpolitik hatte es wegen der kurzen Zeitspanne Einwände und Bedenken gegeben. Ob die Probephase jetzt verlängert wird, ließ sich am Freitag im Rathaus nicht in Erfahrung bringen. Auch Aussagen dazu, wann die Technik zum Zählen kommt, gab es nicht.

Im Juli hatten Unbekannte illegal einen Überweg Marke Eigenbau installiert. Die Testphase ist eine Reaktion darauf.