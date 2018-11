Musik für die virtuelle Welt

Larissa Benz

(MOZ) Beeskow. Der freischaffende Künstler Mario Lehmann hat mit seiner virtuellen Band „Kopfleuchten 90“ wieder ein neues Musikvideo veröffentlicht. Mittlerweile hat er drei verschiedene Musikgenres in seinem Repertoire.

„Am Ende und von Anbeginn, gab es gleich mal keinen Sinn“, singt Mario Lehmann in voller Inbrust und schaut mit ernstem Gesicht in die Kamera. Es sind die ersten Zeilen des Titels „Auch morgen gibt es einen Tag“, der ein Beziehungsende thematisiert. Den Song hat Lehmann für seine virtuelle Band Kopfleuchten 90 produziert.

Virtuell bedeutet in dem Fall, dass die Band nicht real auftritt, sondern die Videos nur über das Internet verbreitet werden. Und, dass hinter der Band eigentlich nur ein Kopf steckt: Mario Lehmann. Er produziert die Titel für Kopfleuchten 90 und seine anderen beiden Projekte, MC Schrödinger und Ronni Romantig, aus seinem Studio im Arbeitszimmer zuhause.

Der 47-Jährige hat digitale Musikproduktion studiert und komponiert die Songs am Computer. Auch seine Musikvideos, für die er immer wieder Freunde als Statisten mobilisiert, schneidet er in dem Studio. Seine Videos haben oft einen Beeskow-Bezug, so auch das neueste der Band Kopfleuchten 90. Lehmann ist darin mit anderen „Bandmitgliedern“ in und um das Gelände der ehemaligen Tüv-Akademie Bahrensdorf zu sehen. „Die kaputte, heruntergekommene Atmosphäre dort hat einfach zum Inhalt des Songs gepasst“, sagt er.

Ein Bekannter, der eine Berechtigung für das Gelände hatte, nahm ihn mit. Er war dort aber ohne die Statisten, hat lediglich die Fotos für den Hintergrund aufgenommen. „Die Personen nehme ich bei mir einzeln zuhause vor einer grünen Wand auf“, erzählt er. Nachträglich werden sie dann in das Video eingefügt.

Neben den eher härteren Rocklängen von Kopfleuchten 90 produziert er auch weiterhin Musik für seine Schlagerkunstfigur Ronni Romantig (“Ich bin verliebt in mein Beeskow“) und den Rapper MC Schrödinger. Ernst meint Lehmann diese Musik nicht: „Ich sehe das schon als Satire an.“ Während Schlagerstar Ronni Romantig gerade pausiert und offiziell auf Asientournee ist, tüftelt Lehmann für seine Rapfigur MC Schrödinger momentan an einem neuen Song: „Er hat vielleicht auch einen Beeskow-Bezug“, verrät er.

Leben kann und möchte Lehmann von diesen Musikproduktionen nicht. Schon lange gibt er Fotografiekurse für Kinder in der Fotofactory Beeskow, malt Bilder, schreibt satirische Texte für das Stadtmagazin Cottbus und filmt ab und zu bei Veranstaltungen, wie auf der Burg Beeskow.“ „Die Musik ist für mich vor allem ein Zusatz, der Spaß macht“, sagt der Künstler.