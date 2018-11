Schöne Hingucker im Stadtbild

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die schöne Frau hat einen faszinierenden Blick. Wer auf der Berliner Straße an die Kreuzung Elisabethstraße/August-Bebel-Straße heranfährt, kann sich ihrem Blick kaum entziehen. Er begleitet die Passanten und erfreut sie. Auf die Litfaßsäule gebracht hat sie der renommierte Strausberger Street-Art-Künstler Alex Shew. Die Kunstaktion organisiert und mit der Stadtverwaltung alles abgeklärt hat André Lange vom Verein Kreativschmiede Strausberg. Der hat sich erst kürzlich gegründet und wartet noch auf seine Eintragung ins Vereinsregister, ist aber schon mächtig aktiv und kreativ. Jens Grube (30), ein Pflegehelfer und nebenberuflicher Fotograf, ist der Vorsitzende. Das Altersspektrum reiche von 18 bis Anfang 50, beruflich sehe es ähnlich aus. Und auch die Interessen lägen auf unterschiedlichen Gebieten. Er selbst liebt die Landschaftsfotografie mit Langzeitbelichtungen, ein anderer die Fotografie verlassener Orte, eine zeichnet gern und der Nächste bevorzugt Porträtfotografie. Auch eine Drachenbootpaddlerin ist dabei. „Beim Gründungstermin waren wir sieben, aber es bringen sich noch weit mehr Sympathisanten und Aktive mit Aktionen ein“, sagt er.

So organisierte Frank Berg, der auch die Facebook-Seite The Beauty of Strausberg (Die Schönheit Strausbergs) betreibt, im September eine Fotorallye durch die Stadt. An der beteiligten sich ein Dutzend Hobbyfotografen, die unter dem Motto „Typisch Strausberg“ neun Themen der Reihe nach abarbeiteten. Danach trafen sich alle in der Milchbar am Markt. Frank Berg anonymisierte die Fotos und legte sie einer Laienjury zur Auswertung vor. Jetzt hat sie die Inhaberin des Fotostudios Silke Urban als Fachjury, um die Sieger zu küren. Vielleicht könne aus den Bildern eine Ausstellung gestaltet werden, sinniert Jens Grube.

Zu den Plänen der Kreativschmiede sagt der Vorsitzende: „Wir wollen gerne noch weitere Litfaßsäulen zu Hinguckern im Stadtbild machen, es aber auch an anderen Stellen mit Street-Art verschönern.“ Und sie wollen den Strausbergern bewusst machen, dass es außer dem Straussee und der Fähre noch weitere schöne und liebenswerte Ecken in der Stadt gebe. So könnte er sich für die nahe dunkle Jahreszeit vorstellen, Strausberger Motive mit Lightpainting in Szene zu setzen. (js)