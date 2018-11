Still ruht die Spree

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Selbst wenn es in den kommenden Wochen viel regnen sollte, wird die Trockenzeit des Jahres noch lange Auswirkungen haben. Allein im Schwielochsee fehlen derzeit zwei Millionen Kubikmeter Wasser.

„Die Spree ist derzeit eigentlich ein Stillgewässer“, erklärt Lothar Kirmes, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Mittlere Spree. Seit Mitte Mail liegt der Wasserabfluss am Beeskower Wehr unter fünf Kubikmetern pro Sekunde, wochenlang waren es weniger als 2,5 Kubikmeter. „Über einen so langen Zeitraum gab es noch nie diese geringen Abflüsse“, sagt Kirmes. Normal seien Mengen von sieben bis zehn Kubikmetern. In den Wintermonaten könnten bis zu 15 Kubikmeter Wasser in der Sekunde durch das Wehr rauschen.

Verbunden ist mit dem geringen Abfluss natürlich auch ein sinkender Pegel. Rund zehn Zentimeter niedriger als üblich liege dieser in diesem Jahr. Was wenig klingt, hat dennoch Auswirkungen. Der Schwielochsee, einer der Wasserspeicher der Region, fasst bis zu sechs Millionen Kubikmeter Wasser, ein Drittel davon fehlt derzeit. Gleichzeitig sinkt im Einzugsgebiet der mittleren Spree der Grundwasserspiegel. Durch den niedrigeren Flusspegel sauge der Fluss das Grundwasser regelrecht an. Und der Wasser-Nachschub fehlt. Bis Ende Oktober sind in der Region nur 320 Millimeter Niederschlag gefallen, 200 mehr wären normal.

Ohne die Wehre und Talsperren der Spree, der erste Bau in Beeskow wurde im Jahr 1909 als Nadelwehr errichtet, wären die Auswirkungen der Trockenheit noch gravierender. Das Wehr in Beeskow hält Wasser zurück, so dass der Schwielochsee nicht weiter leer läuft. Gleichzeitig kam aus der Talsperre Spremberg immer Wasser nach. Das wird auch noch eine Weile funktionieren. Aber: Anfang Mai hatte die Talsperre einen Wasservorrat von zwanzig Millionen Kubikmetern, gab zehn Kubikmeter pro Sekunde an den Fluss ab. Jetzt sind noch rund 12 Millionen Kubikmeter Wasser übrig, die Abgabe ist gegenüber dem Mai halbiert, die Talsperre nur noch zu einem Drittel gefüllt.

Kirmes betont, dass auch die regionalen Zuflüsse, wie Oelse, Lieberoser und Ressener Mühlenfließ Anteil haben, dass es in der Spree noch nicht zu einer ökologischen Katastrophe kam. Doch auch dies hat zwei Seiten. Durch diese Zuflüsse haben die Niedermoorgebiet im Einzugsgebiet des Schwielochsees viel Wasser verloren. Außerdem habe die Aktivität der Biber durch die niedrigen Wasserstände zugenommen. „Die Tiere kämpfen ja ums Überleben“ so Kirmes. Es brauche viel Zeit und Arbeit, bis normale Verhältnisse erreicht werden.