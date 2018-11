MOZ

. (MOZ) Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag das Dach eines leer stehenden Bungalows am Schwarzen Weg in Brand geraten. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hönow und Dahlwitz-Hoppegarten. Sie sprachen von einer alten Baracke auf dem früheren Gelände eines FKK-Vereins. Für die Löscharbeiten sei das Dach teilweise abgetragen worden. Der Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Am Freitag untersuchte die Kriminalpolizei den Brandort.