Mit dem Ackern im Garten ist bald Schluss

Zieht bald um: Kurt Peter muss auch seinen Oleander in Sicherheit bringen. © Foto: Bettina Winkler

Wechselt auf die Sonnenseite: Stephanie Glanz will ihren Feigenbaum loswerden, Werner Objartel will ihn nehmen. „Bei mir kommt er auf die Südseite“, verspricht er. © Foto: Manja Wilde

Letzte Handgriffe: Christel Stark entfernt in der Zierecke ihres Gartengrundstücks Unkraut. Hier wachsen unter anderem Dill und Borretsch. Ansonsten hat die Fürstenwalderin die Herbstarbeiten abgeschlossen. In ihrem Gewächshaus reifen noch Radieschen und Teltower Rübchen heran. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde, Bettina Winkler, Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Der lange Sommer zögerte die Herbstarbeiten hinaus, jetzt werden die Nächte kälter und viele Gartenbesitzer bereiten Beete und Pflanzen für den Winter vor. Die MOZ hat einigen von ihnen dabei über die Schulter geschaut.

Zufrieden blickt Christel Stark auf das Beet entlang des Zauns. „Was jetzt noch liegt, darf liegenbleiben“, sagt sie und deutet auf gelbe und braune Blätter, die sich auf die Erde zwischen Sträuchern und verblühten Pflanzen betten. Ein wenig Laub sei der beste Winterschutz. „Die Pfingstrose bleibt drin, auch wenn sie vertrocknet ist.“ Verblühtes hat die 66-Jährige zurück geschnitten, einjährige Pflanzen aus dem Beet genommen; jetzt, sagt sie, gebe es für sie und ihren Mann kaum noch etwas zu tun.

1500 Quadratmeter misst ihr Grundstück im Rauener Kirchweg; ums Haus erstreckt sich Rasen; vereinzelt wachsen Bäume in den Himmel: Thuja Smaragd, Korkenzieherhasel, Gingko, Mammut und Buche. Die Früchte der Sorte Ontario am dreijährigen Apfelbaum leuchten rot; stärker als im vergangenen Jahr, meint Christel Stark, „wahrscheinlich wegen der vielen Sonne“.

Boskoop-Äpfel, Himbeeren, Erdbeeren, Pflaumen, Kartoffeln und 30 Tomatensorten hat die gelernte Gärtnerin geerntet; im Gewächshaus reifen noch Radieschen und Teltower Rübchen. „Die wollte ich mal ausprobieren“, sagt die Fürstenwalderin. Von den Rübchen, auch ihren Kräutern und selbstgemachten Marmeladen zehrt sie die nächsten Monate.

Schönlilien, Oleander, Rosmarin und Lorbeer – Kurt Peter hat auf seiner Parzelle in der Kleingartenanlage „Zur guten Hoffnung“ etliche Kübel mit mediterranen Pflanzen zu stehen. „Die Töpfe bringe ich zum Überwintern ins Gewächshaus von Gärtner Schmidt in Steinhöfel“, erzählt der 88-Jährige. Die Blätter seiner Kulturheidelbeeren haben eine schöne Herbstfärbung. Auf den abgeernteten Beeten hat der Hobbygärtner Gründüngung ausgesät. „Seradella gibt dem Boden neue Nährstoffe und wird Ende Dezember untergegraben“, sagt Kurt Peter. Demnächst wird er Tulpenzwiebeln setzen und Vogelfutter bereitstellen.

Stephanie Glanz, die im Wiesengrund wohnt, nimmt sich zuerst ihren Vorgarten vor. „Ich hole raus, was ich nicht mehr haben will“, sagt die 36-Jährige. Auch der Feigenbaum, den sie vor anderthalb Jahren geschenkt bekam, muss weichen. „Den nehme ich“, kündigt Werner Objartel an.

Der 64-Jährige wohnt ein Stück weiter. „Der steht hier sowieso falsch, bei mir kommt er auf die Sonnenseite“, sagt er lachend. Die Beiden haben sich gerade über den Beschnitt von Sträuchern ausgetauscht. „Ich schneide dieses Jahr nicht mehr, damit die Pflanzen natürlichen Kälteschutz haben“, merkt Werner Objartel an, dann joggt er mit Stephanie Glanz’ Mann davon, während die junge Frau weiter ausmustert.

Was Nachbarn nicht wollen, geht ans Behindertenheim in Berkenbrück. Ist der Vorgarten fertig, wandern die Tomatenpflanzen, die hinterm Haus stehen, in den Häcksler. „Die nehme ich als Dünger für die Thuja-Hecke, alter Tipp von meiner Oma“, verrät Stephanie Glanz.

Einen Tipp, wie sie ihren Rosen und Geranien zu den leuchtenden Blüten verhilft, hat Heidi Schwarz nicht. „Bisschen Glück ist dabei“, sagt sie lächelnd. Am Donnerstag erhielten die Rosen Erdhäufchen um die Stämme. „Jetzt kommt nur noch Tanne drauf, zurück geschnitten werden sie im Frühjahr.“ Hat Heidi Schwarz mit ihren Pflanzen dann wieder Glück, freut sich auch Stephanie Glanz, denn die wohnt direkt gegenüber.