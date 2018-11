Vier große statt 15 kleiner Wohnungen

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Der Rohbau steht, innen sind die Trockenbauer dabei, Rigipswände vorzubereiten, am Freitag waren auch Rohrleger vor Ort: Die neue Bebauung des Grundstücks an der Ecke Fließ-/Raisdorfer Straße nimmt Zug um Zug Gestalt an.

Vier Mietwohnungen sollen dort entstehen, sagt Frank Nitschke, Inhaber einer gleichnamigen Baubetreuungsfirma, der für einen privaten Eigentümer arbeitet. Gebaut werden sehr große Wohnungen, zwei mit je 111 Quadratmetern und zwei mit 180 Quadratmetern Wohnfläche.

Im ersten oder zweiten Quartal des nächsten Jahres soll das Objekt fertig werden, sagt Nitschke. Er berichtet von vielen Interessenten und einer regen Nachfrage nach den Wohnungen.

Mehr als 20 Jahre war das Grundstück an der Ecke Fließ-/Raisdorfer Straße ein Ärgernis ersten Ranges in der Schöneicher Ortsentwicklung gewesen. Anfang der 1990er-Jahre sollten auf dem Grundstück fünf Wohnhäuser mit 15 Wohnungen und Tiefgarage entstehen.

Der erste Investor scheiterte und gab einen überraschend aufgetauchten Rückgabe-Anspruch als Grund an. Danach verfielen die halbfertigen Bauten, über Jahre stand das gut sichtbare Gerippe. Um Weihnachten 2016 begann der Abriss.