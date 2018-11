Zuckerrüben ist gut für Fruchtfolge

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Zuckerrüben-Roder sind ein seltener Anblick in der Region geworden. Die einstige Vorzeigefrucht ist aus dem Oderbruch fast verschwunden. Der Letschiner Landwirt Klaus Hildebrandt setzt weiter auf sie, vor allem aus Gründen der Fruchtfolge.

Auf nur noch 1250 ha werden im Landkreis Zuckerrüben angebaut. „Vor einigen Jahren waren es noch weit über 2000 Hektar“, weiß Jan Paepke, Leiter des Landwirtschaftsamtes. „Aber mit dem Wegfall der Quote und den Transportkosten, die der Landwirt jetzt selbst zahlen muss, ist der Anbau einfach nicht mehr wirtschaftlich“, so Paepke.

Nach der Wende wuchs die Frucht in der Region noch auf mehr als 20 000 ha. Größter Anbauer ist heute die Agrarproduktion Oderbruch Neulewin mit 236 ha. Die Golzower bauen Zuckerrüben nur noch für die Biogasanlagen an.

Klaus Hildebrandt indes setzt weiter auf die Blattfrucht. Bei ihm gedeihen sie auf 50 ha. „Das sind 14 Prozent meiner Gesamtfläche“, erklärt der Letschiner. Den gleichen Umfang haben die anderen sechs Kulturen, die auf seinen Feldern wachsen, etwa Körnermais, Raps oder Sonnenblumen. Für Hildebrandt ist die Zuckerrübe vor allem wegen der Fruchtfolge wichtig.

Damit stelle er sich den Herausforderungen an die Landwirtschaft, erklärt er seinen Denkansatz. Denn irgendeine Frucht bringe immer schlechte Ergebnisse. In diesem Jahr sei das bei ihm der Winterweizen gewesen. Da Bauern unter freiem Himmel arbeiten, müssen sie mit Wetterkapriolen rechnen. Da er verschiedene Kulturen anbaut, setzt er darauf, dass er in der Summe so viel erwirtschaftet, um das Unternehmen am Leben zu halten.

Seine Zuckerrüben haben Mitarbeiter des Neulewiner Lohnunternehmens vom Feld zwischen Letschin und Gusow geholt. Dort lagern sie derzeit in großen Mieten. Mitte November wird ein Transportunternehmen sie in die Zuckerfabrik nach Könnern fahren. Hildebrandt weiß, warum so viele Kollegen im Umland auf den Zuckerrübenanbau verzichten. „Seit dem Wegfall der Quote müssen wir die Transportkosten tragen.“ Es gebe zudem weitere Aspekte, die in den Preis greifen, wie Fremdanteile oder Zuckergehalt.

Klaus Hildebrandt gehört zu denen, die für die Region von der Ziltendorfer Mühle bis nach Schwedt als Mitglied im Vorstand des Zuckerrübenanbauverbandes die Konditionen mit der Zuckerfabrik Könnern aushandeln. Wichtigste Säule ist der Grundpreis. Hinzu kommen Zuschläge, wenn der Zuckergehalt stimmt. Der muss bei mindestens 16 Prozent liegen.

Klaus Hildebrandt rechnet mit einem durchschnittlichen Ertrag. Der Zuckergehalt werde angesichts der langen Hitze hoch genug sein, wohl bei 20 Prozent liegen. Dafür sind die Rüben kleiner. Einen Abschlag erhalten die Landwirte noch in diesem Jahr für ihre Ernte. Denn die Bewertung erfolge sofort nach Anlieferung in Könnern, wie der Landwirt erklärt. Dort würden von den Lkw Proben genommen und der Grundwert ermittelt. Die letzte Rate für seine diesjährige Ernte erhält er voraussichtlich im Frühjahr.

Der Letschiner will trotz der hohen Aufwendungen dem Zuckerrübenanbau treu bleiben. Er sei auch eine natürliche Form, um dem Unkraut Herr zu werden. Hildebrandt setzt damit fort, was der Pionier Gottlieb Koppe (1782-1863) vor gut 200 Jahren im Oderbruch begann. Der Domänenpächter von Wollup und Kienitz revolutionierte als Schüler und Mitarbeiter von Albrecht Daniel Thaer (1752-1828) nicht nur die Wollschafzucht, sondern auch den Zuckerrübenanbau im Oderbruch.

1838 entstand in Kienitz die erste Zuckerfabrik. Im Oderbruch gab es zur Blütezeit mehr als 30 der Fabriken. Die letzte wirtschaftete noch nach der Wende in Thöringswerder. Seit der Schließung müssen die Rüben bis ins sächsisch-anhaltinische Könnern gebracht werden. In den ersten Jahren war die Fabrik dazu verpflichtet, trug auch die Transportkosten. Mit dem Wegfall der Quote besteht diese Verpflichtung nicht mehr. „Wenn es gut läuft, bringt der Zuckerrübenanbau eine schwarze Null“, so Bauer Hildebrandt.