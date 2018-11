CDU-Chef kontra Hundesteuer

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde sollte die Hundesteuer ganz abschaffen. Das fordert Hanno Hemm, Vorsitzender der CDU-Fraktion der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung. Er hält die Hundesteuer für nicht mehr zeitgemäß.

In Deutschland wird die Hundesteuer erstmals durch eine Verordnung der Fürstlich Isenburgischen Regierung vom 28. Februar 1807 in der Stadt Offenbach am Main erhoben. Sie beträgt jährlich einen Reichstaler und soll als Beitrag zur Tilgung städtischer Kriegsschulden dienen. In Sachsen-Coburg soll sie die Zahl der Hunde verringert. In Württemberg werden hochherrschaftliche Hunde besteuert.

Wann die Abgabe in Bad Freienwalde eingeführt wurde und warum, lässt sich so einfach nicht feststellen. „Wir sollten alle Hunde von der Hundesteuer befreien“, forderte Hanno Hemm, Vorsitzender der CDU-Fraktion, in der jüngsten Sitzung der Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung. Die Steuer sei ungerecht, denn es gebe weder für Pferde, Katzen oder Tauben eine Steuer. Für den promovierten Tierarzt wäre die Abschaffung der Hundesteuer ein Bekenntnis „zum treuesten Freund des Menschen“.

„Für mich hat das auch einen sozialen Aspekt“, betonte der Unionschef der Stadt Bad Freienwalde. „Denn viele Rentner haben einen Hund, um nicht ganz alleine zu sein“, ergänzte er. Viele von ihnen hätten eine kleine Rente, von der sie dann auch noch die Hundesteuer bezahlen müssten.

Hanno Hemm hätte von einer Steuerbefreiung für Hunde wenig. Er selbst hat nur noch einen Riesenschnauzer, den die Familie „Faro“ nennt, weil ihr der offzielle Züchtername „Erich“ nicht gefalle, wie Hanno Hemm berichtet.Der Altranfter ist passionierter Hundesportler und hat viele Jahre sogar Hunde gezüchtet. Der zweite Hund auf dem Grundstück gehört seiner 15-jährigen Enkelin, die Verantwortung beweist, indem sie jeden Morgen noch vor der Schule mit Hund spazieren geht.

In Bad Freienwalde beträgt die Hundesteuer jährlich 55 Euro für den ersten Hund, 65 Euro für den zweiten sowie 85 Euro für den dritten und jeden weiteren Hund. Wer einen sogenannten Kampfhund hält, zahlt 310 Euro pro Jahr. Über die Beträge entscheiden die Kommunen selbst. In Eberswalde zum Beispiel kostet der erste Hund 60 Euro, in Angermünde 40 Euro, in Wriezen 36 Euro und in Berlin 120 Euro.

Anlass für Diskussion war eine Veränderung der Hundesteuersatzung in Bad Freienwalde. Demnach sollen künftig ausgebildete Rettungshunde von der Steuer befreit werden. Sybille Knospe schlug vor, dass Hunde aus dem Tierheim steuerfrei gehalten werden können. Dies solle ein Anreiz sein, sich lieber einen Hund aus dem Tierheim zu holen.

„Wir sollten dem Antrag nicht Folge leisten“, sagte Vera Wesner (Linke). „Wir müssen die Hinterlassenschaften der Hunde entsorgen und dies kostet auch Geld.“ Es sei daher gerechtfertigt, diese Steuer einzunehmen. Es sei ein Irrtum, wenn jemand glaube, dass die eingenommene Hundesteuer für die Entsorgung des Hundekots verwendet werde.

„Diese Diskussion sollten wir erst gar nicht führen“, appellierte Hanno Hemm an die Politik-Kollegen. Denn es gebe viele Hundehalter mit falscher Wahrnehmung. „Ich sehe nicht ein, dass ich den Kot meines Hundes entfernen muss, denn ich zahle ja schließlich Hundesteuer.“ Mit solchen Argumenten sieht sich das Ordnungsamt der Stadt gelegentlich konfrontiert. Fällt die Hundesteuer weg, werden Äußerungen wie diese ad absurdum geführt.

Wie die Steuerabteilung im Bad Freienwalder Rathaus auf Anfrage mitgeteilt hat, sind in der Stadt einschließlich der Ortsteile derzeit 919 Hunde gemeldet. Diese bringen dem städtischen Haushalt 53 707,95 Euro ein. „Wir sollten die Steuereinnahmen nicht mit solchen Beträgen zusammenkleckern, sondern andere Quellen erschließen“, so Hemm. Bad Freienwalde wäre nicht die erste Stadt, die die Hundesteuer abschaffe.