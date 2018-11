Konzertlesung gegen das Vergessen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am 9. November wird in der Seelower Stadtbibliothek an die Reichspogromnacht 1938 erinnert.

Die Kindervereinigung Seelow und die Stadtbibliothek „Ulrich Plenzdorf“ laden am Freitag, ab 18 Uhr zu einer Konzertlesung ein. Marion Hahn, Carmen Winter und Jens Lawrenz lesen aus Büchern gegen das Vergessen. Zudem geben Gofenberg & Chor ein Konzert.

Gezeigt wird außerdem die Ausstellung „Der Gelbe Stern“ der Deutschen Friedensbibliothek. In der Pogromnacht wurden über 1400 Synagogen, Betstuben, Versammlungsräume, tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe zerstört.

Karten für fünf Euro unter Tel. 03346 279