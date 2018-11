Ex-Direktor empfiehlt Schulausbau

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In Anbetracht der Unwägbarkeiten um den von der Gemeindevertretung knapp weiter favorisierten Schulneubau-Standort Vogelsdorf hat sich der frühere Rektor der Grundschule Eggersdorf, Bernhard Sept, mit einem offenen Brief zu Wort gemeldet.

Für den Fredersdorf-Vogelsdorfer steht fest, dass die Gemeinde dringend Lösungen für das Kapazitätsproblem an den Grundschulen braucht. Er hält beim Standort Vogelsdorf Klagen für wahrscheinlich. Zeitliche und finanzielle Folgen seien unabsehbar. Nicht nur Naturschutzfragen seien kritisch, es gebe keinerlei Spielraum für Erweiterungen und eine schwierige Verkehrsanbindung, schreibt Sept. Spätestens beim Auftreten weiterer Hindernisse sei ein Festhalten an Vogelsdorf „unverantwortbar“.

Neben der Alternative Fredersdorf-Nord sieht er eine weitere, die die Probleme der Grundschulen, der Oberschule und des Sports einzeln löse. Er empfiehlt den Ausbau der beiden vorhandenen Grundschulstandorte. Sie böten genügend Platz für bis zu vier Züge in Süd und drei in Nord. „Als ehemaliger Schulleiter weiß ich, wie wichtig ausreichender Platz für erfolgreiches Lernen ist“, so Sept. Doch weder in den Gebäuden noch im Außenbereich müsse es eng werden. Statt in einem ersten und von Schul- und Hortverantwortlichen abgelehnten Papier genannten acht sollten nun zwölf Klassenräume und weitere sechs kleinere geplant werden. Außen könnten allein ca. 650 Quadratmeter gewonnen werden, indem Mulden durch unterirdische Rigolen ersetzt werden.

Das Sporthallenproblem der Oberschule wäre durch den Neubau einer Ein-Feld-Halle gelöst, und der Sport könnte durch eine weitere Halle profitieren. Zusätzlich könnte der Sportplatz Vogelsdorf durch einen großzügigen Neubau aufgewertet werden.

Sept verweist zudem auf die Chance auf ein Schulzentrum in Süd sowie Flächen für eine weitere Grundschule in Vogelsdorf, so dass es dann kurze Wege in allen Ortsteilen gebe.(ufo)