Opfer aus dem Westhavelland

René Wernitz

Havelland (MOZ) 3. November 1918, es war ein Sonntag - das Gemetzel noch nicht vorbei! Millionen Menschen zahlreicher Nationalitäten hatten bereits in Europa, in Afrika, im Nahen Osten und in Übersee, zu Land, zur Luft oder zur See, ihr Leben verloren. Wilhelm Adermann war eines der vielen Opfer, das der Erste Weltkrieg bis dahin gefordert hatte.

Wie es Angaben auf www.denkmalprojekt.org nahelegen, ist der Milower bereits am 7. August 1914 gestorben und stellt somit eines der frühesten Opfer der hiesigen Region dar. Adermann war vom Pferd gefallen, wurde sodann überfahren und war in einem Lazarett seinen Verletzungen erlegen.

Im Westen hatten die Kriegshandlungen am 2. August 1914 damit begonnen, dass deutsche Truppen auf dem Weg in den Norden Frankreichs ins neutrale Luxemburg und in der Nacht zum 4. August ins ebenso neutrale Belgien einmarschiert waren. Denkbar aber auch, dass der Milower Gastwirt bei der am 3. August erfolgten Besetzung von Tschenstochau im damals zu Russland gehörenden Weichselland (heute Polen) im Einsatz war. Doch sind Angaben zu den jeweiligen Kriegsschauplätzen, auf die Wilhelm Adermann und die anderen Milower geschickt wurden, nicht in Stein gemeißelt. Auch die Angaben über den Sturz vom Pferd stammen nicht von dort, sondern aus der Ortschronik von 1995, wie auf der deutschsprachigen Genealogie-Projekt-Webseite aus den USA informiert wird.

Das Onlineprojekt, es „distanziert sich entschieden von jeder Form der Heldenverehrung und/oder Kriegsverherrlichung“, überrascht mit Angaben aus der Mehrzahl der havelländischen Orte. Engagierte Einwohner haben offenbar reichlich Zuarbeit geleistet, indem sie Fotos von Tafeln, Steinen und Denkmälern und dort eingravierte sowie in Chroniken und Verlustlisten enthaltene Namen und Informationen übermittelten - nicht nur von Opfern des Ersten Weltkriegs. Daher ist in der sehr langen Liste von Altgarz bis Zollchow auch Milow enthalten.

Im dadurch ermöglichten Vergleich zeigen sich gewisse Unterschiede in der Erinnerungskultur. Sehr bescheiden wirken teils Tafeln in Kirchen, während das Denkmal in Milow über eine durchaus imposante Größe verfügt. Indes wurden hier und dort nur Namen und Todestage in die USA übermittelt, andernorts sogar Angaben darüber, wo die Soldaten ums Leben gekommen waren. So ist zu erfahren, dass die meisten Soldaten aus Jerchel an der Westfront starben - in Frankreich und im belgischen Flandern.

Männer aus Gülpe verloren ihr Leben auch in Russland, Galizien (Rumänien) und Serbien. In Buschow wurde lediglich in Ost und West unterschieden. Unter den 23 Opfern befinden sich Ernst Demuth (West), Paul Demuth (Ost) und Wilhelm Demuth (West), die alle 1915 starben. Der Senzker Otto Röhl war offenbar Oberheizer auf einem Kriegsschiff, er verlor sein Leben am 1. Juni 1916 in der Seeschlacht vor dem Skagerrak. Herman Gutmacher aus Stölln schloss 1918 in einem Lazarett in Deutsch-Südwest-Afrika für immer die Augen. Hermann Doell aus Nennhausen war vermutlich Kriegsgefangener, als er am 24. August 1920 in einem russischen Lazarett für tot erklärt wurde. Das wohl früheste Opfer beklagte Ferchesar: Otto Jakowski gehörte dem Infanterie-Regiment 35 an, als er am 4. August 1914, also am Tage des Einmarschs, in Belgien starb.

Indes gehören Mützlitzer zu den spätesten Opfern aus dem Westhavelland. Sehr wahrscheinlich waren sie in Belgien, Nordfrankreich oder Deutsch-Ostafrika eingesetzt, da sich die Deutschen von den anderen Kriegsschauplätzen zurückgezogen hatten. Die vormaligen Verbündeten hatten bereits die Waffen gestreckt: Bulgarien zum 30. September, das Osmanische Reich zum 31. Oktober und Österreich zum 4. November.

Als Todestage von Wilhelm Krone und Hermann Gothan sind auf der Gedenktafel in der Mützlitzer Kirche der 5. bzw. 6. November 1918 genannt. Sie starben demnach nur wenige Tage, ehe das Gemetzel des Ersten Weltkriegs endete. An der Westfront schwiegen die Waffen ab 11. November, 11.00 Uhr.