Roter Knopf für alle Fälle

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Seit Georg Weber vor anderthalb Jahren vor seiner Wohnung gestürzt ist, dabei eine Glasscheibe zu Bruch ging und er nur durch Zufall von einem Betreuer entdeckt wurde, will er sich auf sein Glück allein nicht mehr verlassen. Auch das Personal der Seniorenwohnanlage „Spreepark“ wollte für solche Vorfälle künftig gerüstet sein und wandte sich an die Johanniter-Unfall-Hilfe in Frankfurt (Oder).

Das Ergebnis ist ein roter Knopf; an einer Schnur hängt er um den Hals des 88-jährigen Fürstenwalders. „Zeigen Sie doch mal, wie er funktioniert“, fordert Sandra Katzer ihn auf, sie berät bei der Wahl des passenden Johanniter-Notrufsystems. Weber drückt auf den Knopf, die Telefonanlage auf seinem Wohnzimmertisch wählt die Nummer der Notrufzentrale, dort meldet sich über Lautsprecher eine Stimme: „Brauchen Sie Hilfe?“

Die Krankengeschichte, Kontaktdaten der Angehörigen und Wohnort, erklärt Sandra Katzer, sind zentral erfasst, sodass im Notfall umgehend Hilfe losgeschickt werden könne. In der Fürstenwalder Seniorenwohnanlage würde zeitgleich ein Mitarbeiter am Empfang benachrichtigt, mittels eines Generalschlüssels könne er sich Zugang zur Wohnung des Betroffenen verschaffen.2200 Menschen in der Region, sagt Katzer, nutzen den Hausnotruf.

Georg Weber musste seinen Knopf außer zu Demonstrationszwecken noch nie drücken. „Zu meinem großen Glück“, sagt er. Das Band um seinen Hals gebe ihm „ein Gefühl der Sicherheit“. Letzteres ist zwar nicht umsonst zu haben, 29 Euro monatlich kostet das Hausnotruf-Basispaket; Pflegekassen, erklärt Sandra Katzer, würden die Kosten aber übernehmen, wenn jemand allein lebend ist und einen Pflegegrad hat. Webers Töchter leben in Beeskow. Für alle Fälle möchte er sich auch ein mobiles Notrufgerät zulegen – falls ihm unterwegs etwas passiert.