Böse Stimmen im Kopf

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zehn Monate haben die Jugendlichen in ihrer Freizeit Stimm- und Körperübungen gemacht, sind in die Welt des Schauspiels eingetaucht. Die Inszenierung des deutsch-polnischen Jugendtheaterprojekts „Swawola: Übermut“ ist diesen Sonnabend das letzte Mal zu sehen.

Das manisch-depressive Mädchen ohne Namen – tot im Fluss. Der Kumpel vom Jungen ohne Eltern – stranguliert. „Warum sind wir hier?“, „Was ist normal?“ hallt es durch den Raum, einige polnische Worte sind zu hören. Das Thema, dass sich die jungen Schauspieler des Jugendtheaterprojekts „Swawola: Übermut“ ausgesucht haben, ist ein hartes. Es geht um Selbstmord. „Wir alle haben schon darüber nachgedacht“, sagt einer der Teilnehmer. Und ein Mädchen erzählt, dass es Selbstverletzungen in ihrem Freundeskreis gab.

Die 13- bis 16-Jährigen wollten ursprünglich eine „Zombie-Komödie mit ein bisschen Liebe“ auf die Bühne des Modernen Theater Oderland (MTO) bringen. Konsens fanden sie dann aber im Thema Vergänglichkeit. „In dem Alter setzen sie sich mit den Themen Leben und Tod stärker auseinander“, erklärt Melanie Stein, Künstlerische Leiterin des MTO.

Der Junge aus der Doppelstadt hört Stimmen – die Stimmen der verstorbenen Marie aus Osteuropa, des Mädchens, deren Großmutter gestorben ist – und er will ebenfalls tot sein. Und dann brüllen sie ihn an, sodass auch der letzte Theaterbesucher ganz hinten im Raum versteht: Der Tod ist dunkel und traurig, sagen sie. Und das Leben, das ist lebenswert, betont Melanie Stein. „Wir wollten am Ende eine positive Message rüberbringen“, sagt sie.

Bevor die Inszenierung aber stand, mussten die Jugendlichen üben. Im Januar wurde das deutsch-polnische Jugendtheaterprojekt ins Leben gerufen. Melanie Stein, Schauspielerin Isabell Korda und Philip Murawski brachten den Schülern zunächst bei, was Schauspiel bedeutet, machten mit ihnen Körper- und Stimmübungen. „Das war wunderschön“, beschreibt Melanie Stein. „Die Kids sind unglaublich frei.“ Schauspieler hingegen seien oft „verkopft“ und auf eine bestimmte Wirkung aus.

„Ich bin stolz auf unsere Entwicklung“, sagt Projektteilnehmerin Sidney Fahlisch. „Sein eigenes Ding machen“ kam bei den Schülern auch gut an. Im Unterschied zu einem Schultheaterstück, erklärt Melanie Stein, konnten sie auf einer professionellen Bühne spielen, das Bühnenbild mitgestalten, den Text selbst schreiben. Ein Teil der Projektteilnehmer will weiter schauspielern, sodass es in Zukunft wohl noch mehr Jugendtheater am MTO geben wird.

Bei der ausverkauften Premiere wundert sich ein polnischer Besucher über den Begriff Swawola. „On jest swawolny“, sagt er, also „Er ist übermütig“, habe eine fröhliche Konnotation und nichts mit Selbstmord zu tun. Melanie Stein erklärt, dass das Projekt „Swawola: Übermut“ heiße, das Stück – das am Anfang gar nicht geplant war und dem szenische Lesungen vorausgingen – keinen Titel habe. Ermöglicht wurde das Projekt durch das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum, filmisch begleitet durch Fensterplatz-Film.

Zweite und letzte Aufführung diesen Sonnabend, 19.30 Uhr, Ziegelstraße 28a; Eintritt frei, Reservierung unter 0152 01406041.