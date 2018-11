Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Senioren wollen Stefan Zierke befragen zur Politik vor der Haustür und in Berlin. Zierke ist SPD-Kreisvorsitzender, Bundestagsabgeordneter und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Zuerst schaltet er auf Wahlkampfmodus. „Wir wählen 2019 Parlamente in Europa, in den Kommunen und für das Land. Wir brauchen gute Kandidaten, junge und alte, Arbeiter und Angestellte. Gehen sie zur Wahl“, sagt er. Dann wird er bissig: „Jeder Platz, den ein Demokrat besetzt, bietet keinen Raum für Antidemokraten. Dazu zähle ich die AfD, die unser demokratisches System bewusst untergräbt.“

Damit ist Zierke bei der großen Politik in Berlin. Der Bundestag habe sich um mehr gekümmert als einen provozierenden CSU-Minister und den erst gefeuerten und dann nach oben gelobten Ex-Verfassungsschutzpräsidenten: Rückkehr zur Betragszahlung für die Krankenversicherung zu gleichen Teilen durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ein milliardenschweres Kita-Programm des Bundes, ein neues Programm zur Eingliederung Langzeitarbeitsloser, das aus Sicht Zierkes auch Chancen eröffnet, ehrenamtliche Arbeit durch finanzierte Hauptamtliche vom Sportverein über Feuerwehr bis zum Seniorenverein zu unterstützen. Mancher in der Runde hatte noch nichts davon gehört. Trotzdem, die nächste Frage ist programmiert: Wie lange hält die große Koalition aus CDU, CSU und SPD in Berlin noch? Zierke weicht aus, antworte mit einer Gegenfrage: „Wichtiger ist doch, wie schaffen wir es wieder, vernünftig zu regieren?“ Die einst stolze Volkspartei SPD schrumpft stolz vor sich hin. Hat sie sich das mit Agenda 2010 und Einführung von Hartz IV unter Gerhard Schröder eingebrockt? Sie hängt der SPD wie ein Mühlstein am Hals, sagt Zierke. Aber der Kurswechsel habe Deutschland vom „kranken Mann Europas“ wieder zur starken Wirtschaftsnation gemacht. Nur noch halb so viel Arbeitslose gibt es heute, auch in der Uckermark. Die Agenda sei in vielen Punkten verändert. Nicht genug für Menschen, die davon betroffen sind, sagt Zierke. Die Geschichte eines Mannes aus der Seniorenrunde, der in den Endfünzigern trotz Umschulung keine Arbeit mehr bekam, zum Sozialfall wurde und nun mit gekürzter Rente lebt, bestätigte das. Wichtiger als Frauenquoten in Aufsichtsräten, so Zierke, seien zum Beispiel Verbesserungen für Alleinerziehende. Ein gutes Beispiel sei der jetzt mögliche Unterhaltsvorschuss, wenn Väter sich vor dem Zahlen drücken. Am Ende wurde gefragt, wer unter den Anwesenden, persönlich Nachteile wegen der Flüchtlinge in Schwedt erlitten hat? – Bisher keiner.